Przyznam, że zaczęłam czytać tę książkę z lekkim niepokojem. Od wielu lat zajmuję się tematyką zdrowia i wiem, że irydologia ma rzesze zwolenników, jak i przeciwników (zwłaszcza wśród lekarzy). Zastanawiałam się, dlaczego tak jest. Czy stanowi ona niebezpieczeństwo dla pacjentów, a może jest nieskuteczna? Te pytania wynikały z mojej niewiedzy – jak większość bezkrytycznie przyjmowałam opinie innych osób, nie starając się sprawdzić, co się za tym kryje. Niesłusznie.

Historia z oka

Już pierwsze zdanie pierwszego rozdziału zachęciło mnie do czytania: „Jest to historia o oku, pozwolimy sobie ją opowiedzieć ze szczególnej perspektywy – perspektywy oka. Tęczówka „opowiada” niesamowite i kolorowe historie”. Lekturę tę książki można by porównać do ciekawej i niesamowitej podróży. Na jej początku poznajemy ojca irydologii – dr Ignatza von Peczely’ego – i jego historię o małej sowie. Dowiemy się, czym się różni okulistyka od irydologii, w jaki sposób powstały mapy tęczówki oraz jakie dolegliwości można dostrzec w oku, a jakich nie i dlaczego. Warto również przeczytać , jakie znaczenie w życiu człowieka ma dieta i co miał na myśli Hipokrates, mówiąc „Niechaj pożywienie będzie twoim lekarstwem”.

Kim jest irydolog?

Znalazłam w tej książce również odpowiedź, dlaczego irydologia do tej pory nie została właściwie doceniona. Moim zdaniem zawinił czynnik ludzki (jak zwykle w takich sprawach). Doświadczeni irydolodzy, którzy zajmują się tą nauką na co dzień, wiedzą, że analiza tęczówki i uzyskane z niej informacje o zdrowiu nie zastąpią diagnostyki chorób – te zawsze należy potwierdzić odpowiednim badaniem. Niestety nie zawsze trafiamy na doświadczonych irydologów… Jak rozpoznać doświadczonego irydologa? To proste! To osoba, która ma holistyczne podejście do pacjenta; postrzega go jako całość. Obca jest mu „specjalizacja” tak powszechna w medycynie konwencjonalnej. Irydolog nie stawia się w pozycji wyroczni i zawsze ma na uwadze dobro człowieka.

A na koniec chciałabym się podpisać pod zdaniem: „Choroby można leczyć w sposób naukowy; z ludźmi lepiej jednak obchodzić się „po ludzku””. Życzę przyjemnej lektury!