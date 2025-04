Znieczulenie całkowite

Wziewne środki znieczulające działają na organizm albo zwiększając funkcję hamującą albo zmniejszają pobudzającą w obrębie nerwowych zakończeń mózgowych. Nie tylko więc działają usypiająco, podczas gdy w normalnym śnie jesteśmy w stanie czuć ból czy zareagujemy na wołanie po imieniu, w przypadku wziewnych leków znieczulających zahamowane jest zarówno odczuwanie bodźców jak i poruszanie się.

Reklama

Gdy trwa operacja

Środek taki składa się z substancji aktywnej, najczęściej gazu anestetycznego, rozpuszczonego w innym gazie, stanowiącym niejako podłoże. Czasem dodaje się różne składniki jak np. specjalne substancje oleiste, które mają ułatwiać wdychanie. Przed operacją lub zabiegiem anestezjolog dobiera odpowiednie dawki w oparciu m.in. o wiek i masę ciała pacjenta. Stopień wchłaniania zależy od dawki, typu środka oraz cech związanych z pacjentem. Odpowiednie wyważenie dawki ma kluczową rolę - przy zbyt małej ilości środka znieczulającego pacjent nie zostanie wystarczająco znieczulony, przy zbyt dużej - mogą wystąpić zaburzenia oddychania, śpiączka, czy nawet śmierć. W czasie operacji leki są podawane ciągle i utrzymywane w odpowiedniej równowadze. Po przejściu efektu znieczulającego pacjent jest intensywnie monitorowany, by wyłapać ewentualne powikłania, które jednak zdarzają się bardzo rzadko.

Plusy i minusy



Ogólnie są to środki bezpieczne i dające się łatwo monitorować. Niestety, czasem dochodzi do powikłań. W niektórych przypadkach spada ciśnienie krwi oraz rośnie tętno. Może dojść również do przyspieszenia oddychania. W rzadkich przypadkach może dojść do uszkodzenia nerek lub wątroby.

Reklama

Przykłady gazów

Obecnie wśród stosowanych środków znieczulających znajdują się takie, które zawierają pochodne halogenowe. Należą do nich enfluran, halotan, izofluran, sewofluran oraz desfluran. Bardzo ważną rolę ma również tlenek azotu, czyli gaz rozweselający. Użycie innych gazów przeszło do historii. Przyszłość pokaże czy zastosowanie ksenonu, nowego odkrycia współczesnej anestezjologii okaże się praktyczne. Jest to gaz, który działa świetnie, jednak jest bardzo drogi oraz ma również bariery w zastosowaniu klinicznym.

Przeczytaj: Jakie znieczulenie stosuje się u dzieci?