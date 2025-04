Ugryzienie przez kleszcza najczęściej powoduje odczyn miejscowy w postaci zaczerwienienia i obrzęku, niekiedy może również dawać objawy ogólne w postaci np. gorączki. W niewielkim jednak procencie może dojść do przeniesienia bakterii Borrelia burgdorferi, wywołujących wspomnianą już boreliozę. Uważa się, że do zakażenia nie dochodzi jednak, jeśli usunie się kleszcze przed upływem 24 godzin.

W chorobie wyróżniono 3 stadia, które rozwijają się jeden po drugim, jeśli nie zareaguje się w porę i nie zaaplikuje odpowiedniego leczenia antybiotykowego. W pierwszym stadium, który rozwija się najczęściej w przeciągu 3 – 20 dni po ukąszeniu uwidacznia się charakterystyczny rumień wędrujący. Nie towarzyszą mu zazwyczaj żadne inne dolegliwości przez co może on zostać łatwo pominięty. U niektórych pacjentów rumień nie pojawia się w ogóle. W drugim stadium dochodzi do powstania zmian w całym organizmie na skutek rozsiewu bakterii drogą krwionośną. Pojawiają się objawy ogólne w postaci zmęczenia, bólów kostno – stawowych, wtórnych zmian skórnych itd.

Pojawiają się objawy zajęcia układu nerwowego, mogą również pojawić się zaburzenia pracy serca. Stadium trzecie pojawia się w kilka do kilkunastu miesięcy i charakteryzuje się występowaniem podobnych symptomów jak w stadium drugim, jednak bardziej nasilonych.

W myśl zasady, że zapobiegać jest lepiej niż leczyć starajmy się unikać ekspozycji na ukąszenia przez kleszcze, przez używanie odpowiedniej odzieży ochronnej, stosowanie repelentów, oraz dokładnie kontrolujmy ciało po powrocie z lasu czy łąki.