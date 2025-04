Od kilku lat w Polsce można zaobserwować zmianę w ekologicznej świadomości społeczeństwa. Polacy zaczęli segregować śmieci, foliowe torebki zamienili na ekologiczne torby na zakupy, coraz częściej ograniczają korzystanie z jednorazowych kubków czy pieluch.

Kolejnym naturalnym krokiem nie tylko dla kobiet szukających alternatywnego stylu życia, lecz dla wszystkich pań jest sięgnięcie po ekologiczne podpaski.

Produkt ekskluzywny?

Na polskim rynku ekologiczne podpaski dostępne są od 2 lat, jednak dla wielu kobiet jest to wciąż produkt ekskluzywny, trudno dostępnym. Są panie, które odstrasza dochodząca nawet do 51 zł za zestaw trzech podpasek wielorazowego użytku (na dzień, na noc i mini) cena. Są kobiety uważające, że namaczanie i pranie są zbyt czasochłonnymi czynnościami. Jeszcze inne panie nawet nie wiedzą, że w ogóle można kupić taki produkt.

W Polsce pojawia się coraz więcej sklepów internetowych i aptek, które oferują ekologiczne podpaski jednorazowego i wielokrotnego użytku. Eko-podpaski jednorazowego użytku są tańsze od tych wielokrotnego użytku. Inwestycja w eko-podpaski wielokrotnego użytku zwraca się w ciągu 3 lat okresu użyteczności ekologicznych podpasek.

Wygoda, komfort i zdrowie

Korzystanie z eko-podpasek nie oznacza powrotu do czasów mało wygodnych i nieskutecznych podpasek z waty, materiału i ligniny.

Ekologiczne podpaski są wykonane z nieprzepuszczających splotów bawełny, ekologicznej flaneli, wysokochłonnego frotté, dlatego nie przemakają i są delikatne dla skóry.

Eko-podpasek można używać z tą samą częstotliwością, co podpasek jednorazowych, należy jednak pamiętać o namaczaniu i praniu. Eko-podpaski można prać w pralce.

Ekologiczne podpaski to nie tylko kwestia wygody i komfortu, lecz także zdrowia.

W przeciwieństwie do zwykłych, jednorazowych podpasek, w których folia może podrażniać i wysuszać, a w wysokochłonnych mikrogranulkach mogą występować substancje chemiczne, w ekologicznej podpasce nie ma foliowych wkładów, a bawełna jest przyjazna dla ciała i nie powoduje podrażnień.

Zobacz też: Czy wiesz jak dbać o higienę intymną?

Środowisko

Kolejną ważną cechą eko-podpasek jest ich pozytywny wpływ na środowisko. Ekologiczna podpaska rozkłada się w ziemi ok.oło 5 miesięcy, nie pozostawiając po sobie żadnych śladów, substancji chemicznych zatruwających glebę i wodę, ponieważ sama w sobie takich nie zawiera. Natomiast jednorazowa podpaska rozkłada się nawet 300 lat.

Choć świadomość ekologiczna całego społeczeństwa jest coraz większa, to jednak w świadomości kobiet ekologiczne podpaski wciąż pozostają produktem nie tyle ekskluzywnym, ile mało popularnym i słabo rozpowszechnionym.

Polecamy: Fakty o zespole napięcia przedmiesiączkowego

Reklama