Odrobina statystykiWedług Światowej organizacji Zdrowia rokrocznie odnotowuję się gwałtowny wzrost liczby zachorowań w krajach rozwijających się (11, 2% wzrost liczny przypadków kiły w USA między 2000-2004 rokiem w tym 81 % wzrost chorych wśród mężczyzn). W Stanach Zjednoczonych kiła stanowi poważny problem. W Polsce sytuacja nie wygląda tak dramatycznie (współczynnik zachorowalności wynosił 2, 57/100 tyś mieszkańców, czyli w całym kraju zachorowało 1000 osób). Najwięcej nowych przypadków kiły zanotowano w województwie dolnośląskim.Jaki jest przebieg choroby?Kiła jest chorobą dość podstępną i można ją podzielić na kilka okresów.

1 okres kiły: Po około 3 tygodniach od zakażenia w miejscu wniknięcia krętka pojawia się zmiana pierwotna będąca niebolesnym owrzodzeniem znikającym samoczynnie po kilku tygodniach.

2 okres kiły: W okresie 8-10 tygodni od zakażenia na tułowiu i kończynach pojawia się wysypka przypominająca drobne plamki. Znikają one stopniowo, czasem powracają w postaci większych grudek, z których sączy się zakaźna wydzielina.

3 okres kiły: Pojawiają się zmiany po kilku latach od zakażenia. W tym okresie dominują zmiany w układzie nerwowym (wiąd rdzenia-zaburzenia ruchowe, porażenie postępujące-choroba psychiczna, zanik nerwów wzrokowych-utrata wzroku) oraz zmiany w układzie krążenia. Są one nieodwracalne mimo zastosowanego leczenia.

Jakie badania wykonać?Diagnoza kiły wymaga przede wszystkim czujności ze strony samego chorego i nie bagatelizowania pojawiających się wczesnych objawów. W przypadku, gdy chory zauważy niepokojące go obawy powinien zgłosić się do lekarza wenerologa. Ważne z punktu widzenia epidemiologii jest ustalenie wszystkich osób, które w ostatnim czasie miały kontakt z chorym i które mogły potencjalnego zarazić. Jeśli chodzi o testy serologiczne, które potwierdzić mogą wstępne rozpoznanie to mamy do dyspozycji test VDRL, TPA, FTA-ABS. Gdy pierwszy z nich da wynik pozytywny należy go potwierdzić używając testów TPHA czy FTA-ABS.LeczenieWczesna diagnostyka odgrywa istotną rolą w późniejszym leczeniu. Pierwsze fazy kiły najłatwiej, bowiem poddają się leczeniu. Lekiem z wyboru w zwalczaniu krętka jest penicylina, która skutecznie zabezpiecza przed dalszym niszczeniem narządów.Warto pamiętać o istnieniu tej choroby. Nawet cień podejrzenia powinien nas skłonić do zgłoszenia się do specjalistycznej poradni dermatologiczno-wenerologicznej w celu wykonania odpowiednich testów.