Rak prostaty jest jednym z najczęściej występujących nowotworów wśród mężczyzn, a zarazem jedną z najczęstszych przyczyn zgonów z powodu chorób nowotworowych. W USA co trzeci nowo rozpoznawany nowotwór złośliwy u mężczyzn to właśnie rak stercza. W Polsce, wg raportów Centrum Onkologii w Warszawie, plasuje się on na 2. miejscu, po raku płuca, jako przyczyna zgonów.

Kto choruje?

Rak prostaty z reguły dotyczy mężczyzn w podeszłym wieku i jest bardzo rzadko spotykany przed 40. rokiem życia. Zazwyczaj rośnie powoli i początkowo nie daje żadnych dolegliwości, aczkolwiek sporadycznie zdarzają się przypadki agresywnego postępu choroby. Rak prostaty wykryty wcześnie, w stadium ograniczonym do samego gruczołu, daje szansę na skuteczne leczenie. Rokowanie staje się niepomyślne jeśli dojdzie do naciekania przez nowotwór narządów sąsiednich oraz wystąpienia przerzutów odległych (zwykle do kości, rzadziej do płuc i mózgu).

Dyskretny początek

Jak już wspomniano, początkowo rak prostaty nie daje żadnych objawów przez wiele lat, a jeśli już one wystąpią, są zbliżone do dolegliwości w łagodnym rozroście prostaty i obejmują: utrudnione oddawanie moczu, przerywany, wąski strumień i kłopoty z rozpoczęciem mikcji. Rak prostaty może być przyczyną pojawienia się krwi w moczu lub nasieniu. Dodatkowo pacjenci mogą skarżyć się na obrzęki nóg, ból w podbrzuszu i rejonie miednicy. W przypadku przerzutów do kości występują silne bóle kostne.

Przyczyny powstawania

Przyczyna powstawania raka prostaty nie jest jednoznacznie poznana i określona. W części przypadków występuje rodzinnie (5-10%). Za czynniki ryzyka rozwoju raka stercza uznaje się zaawansowany wiek, zaburzenia równowagi hormonalnej, otyłość oraz wpływy środowiskowe (toksyny, czynniki chemiczne).

Rozpoznawanie

Jednym z podstawowych badań, podobnie jak przy przeroście gruczołu krokowego, jest badanie gruczołu krokowego palcem przez odbytnicę. W przypadku stwierdzenia przez lekarza jakichkolwiek nieprawidłowości w jej wielkości, kształcie oraz obecności grudek i guzków zleci on wykonanie kolejnych testów. Wśród nich znajdzie się na pewno test na stężenie we krwi substancji zwanej PSA. Jej podwyższony poziom jest związany z rakiem stercza, ale może być także czasowo wyższy w związku z aktywnością seksualną lub zapaleniem gruczołu. Kolejnym badaniem w diagnostyce raka prostaty jest badanie ultrasonograficzne przez odbytnicę z użyciem specjalnej głowicy (TRUS). Umożliwia to dokładną ocenę miąższu gruczołu, obecności guzków, oraz dokonanie pomiarów stercza. Aby jednoznacznie potwierdzić lub wykluczyć obecność nowotworu wykonuje się za pomocą igły biopsję gruczołu i pobrane wycinki poddaje badaniu histopatologicznemu. W celu zwiększenia prawdopodobieństwa wykrycia komórek rakowych pobiera się kilka (co najmniej 6) wycinków z różnych części gruczołu.

Leczenie

W leczeniu raka prostaty zastosowanie znajdują zarówno metody farmakologiczne jak i chirurgiczne oraz radio- i chemioterapia. Wybór odpowiedniego sposobu leczenia zależy od stopnia zaawansowania nowotworu, ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz spodziewanego okresu przeżycia.

