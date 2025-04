Żółtaczka pokarmowa - co to jest?

Zapalenie wątroby typu A to choroba wirusowa wywoływana przez drobnoustrój z tej samej grupy co wirus powodujący żółtaczkę typu B i C, jednak w przeciwieństwie do nich nie powoduje choroby przewlekłej. Mimo tego, że choroba jest nazywana czasami żółtaczką typu A, to objawem dominującym nie jest zażółcenie powłok skórnych, ale dolegliwości ze strony układu pokarmowego oraz objawy grypopodobne.

Na wirusowe zapalenie wątroby typu A chorują przeważnie dzieci. Przebieg choroby jest wtedy łagodny, często bezobjawowy. Głównie narażone są dzieci chodzące do przedszkola czy żłobka, gdyż tak duże skupisko osób w jednym miejscu sprzyja rozprzestrzenianiu wirusa.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A jest też nazywane chorobą brudnych rąk, ponieważ przenosi się ona jedynie z człowieka na człowieka, często przez jedzenie przygotowane brudnymi rękami przez osobę zakażoną lub poprzez zanieczyszczoną wodę. Wirusowe zapalenie typu A jest zmorą krajów biednych o niskim poziomie higieny. Dorośli, jeśli zachorują, przechodzą chorobę znacznie ciężej niż dzieci.

Jakie są objawy żółtaczki pokarmowej?

W większości przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A żółtaczka w ogóle nie występuje. Objawami dominującymi są bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka oraz brak apetytu. Dodatkowo może pojawić się gorączka, bóle mięśniowo-stawowe oraz ogólne złe samopoczucie. Bardziej charakterystycznym objawem będzie ciemniejszy niż zwykle kolor moczu czy odbarwione stolce. Może dojść także do powiększenia wątroby, co objawia się tkliwością przy dotyku w prawym podżebrzu. U 1/3 chorych pojawia się żółtaczka – najpierw dochodzi do zażółcenia białkówek oka, następnie dopiero skóry. Może pojawić się świąd skóry. W bardzo rzadkich przypadkach dochodzi do ogromnego zniszczenia wątroby, a nawet zgonu. Może się tak zdarzyć u osób zakażonych także wirusem zapalenia wątroby typu B lub C. Zazwyczaj jednak choroba mija samoistnie bez konieczności specjalnego leczenia. Wystarczy odpoczynek oraz bardziej lekkostrawna dieta do czasu ustąpienia objawów ze strony przewodu pokarmowego.

Jak się ustrzec przed zakażeniem?

Przed wirusowym zapaleniem wątroby można się uchronić, gdyż istnieje na tę chorobę szczepionka. Nie jest to szczepienie obowiązkowe, gdyż dla większości osób nie jest to groźna choroba. Szczepienie jest szczególnie zalecane dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym, osobom wyjeżdżającym do krajów, gdzie występuje duże ryzyko zakażenia tym wirusem, osobom pracującym przy produkcji i dystrybucji żywności, pracownikom służby zdrowia, nauczycielom, przedszkolankom oraz osobom zakażonym wirusem zapalenia wątroby typu B lub C. U innych jako skuteczne przeciwdziałanie zakażeniu może wystarczyć przestrzeganie podstawowych zasad higieny.

