Przed podróżą do Brazylii koniecznie należy się zapoznać z podstawowymi informacjami dotyczącymi zagrożenia życia i zdrowia.

Przed wylotem warto odwiedzić poradnię Medycyny Podróży, a jeśli nie ma takiej w okolicy, to choćby gabinet lekarza chorób zakaźnych.

Choć przy wjeździe do tego kraju nie jest wymagana międzynarodowa karta szczepień, specjaliści zalecają szczepienia przeciwko: tężcowi, tyfusowi, porażeniu mózgowemu, błonnicy, żółtej febrze i wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B. Konsultacja z lekarzem pozwoli ustalić program szczepień ochronnych dostosowanych do trasy i charakteru podróży oraz ułatwi dobór profilaktyki. Świadectwa szczepień przeciw żółtej febrze wymagane są od osób wjeżdżających do Brazylii z krajów dotkniętych tą chorobą (wg władz brazylijskich dotyczy to głównie sąsiednich państw amazońskich, na przykład Wenezueli i Kolumbii). Szczepień należy dokonać co najmniej 10 dni przed przekroczeniem granicy.

Przed wylotem warto skompletować apteczkę. Powinny się w niej znajdować podstawowe środki przeciwbiegunkowe, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, saszetki ze środkami do doustnego nawadniania oraz środki odstraszające owady. W porze deszczowej wzrasta liczba zachorowań na roznoszoną przez komary grypę dengę oraz malarię.

Wybierając się w podróż nie oszczędzajmy na ubezpieczeniu zdrowotnym. Wykupienie polisy będzie jak znalazł w razie nagłego wypadku. Nawet jeśli się nie przyda będziemy mogli spokojni i zrelaksowani poświęcić się zwiedzaniu.

Warto pamiętać o kilku zasadach dotyczących żywności i napojów. Wszystkie zakupione warzywa i owoce należy przed spożyciem dokładnie umyć a najlepiej także sparzyć gorącą wodą. Do picia używaj jedynie butelkowanej wody.

Unikaj spożywania nieznanych, surowych i nieświeżych potraw. Najlepiej zapytaj przewodnika o bezpieczne i polecane lokale. Jedynie pokarm przygotowany na gorąco nie niesie ze sobą dużego ryzyka zakażenia bakteriami lub pasożytami.

Pamiętaj, aby uważać na dzikie zwierzęta, których jest w Brazylii bardzo dużo. Szczególnie niebezpieczne są węże.

Brazylia nie jest niestety bezpiecznym krajem. Istnieje tam duże zagrożenie kradzieżami oraz napadami. Jeśli to więc możliwe, staraj się zostawić w sejfach hotelowych paszport, bilety lotnicze czy część gotówki - zmniejsza to ryzyko i ewentualną stratę. Nie zakładaj też drogiej biżuterii i nie zabieraj drogocennych gadżetów na spacery. Należy być bardzo ostrożnym, nie chodzić samemu po zmroku, nie zapuszczać się w nieznane okolice oraz uważać w miejscach, gdzie gromadzi się więcej osób.

