Nasza skóra narażona jest na najwięcej szkodliwych, zewnętrznych czynników – słońce (promieniowanie UV, temperatura, bakterie, wirusy, substancje chemiczne). Zazwyczaj spełnia swoją funkcję prawidłowo, ale czasami nie dość że nie działa sprawnie, to jest źródłem naszych problemów.

Liszajec zakaźny

Liszajec to choroba zapalna skóry spowodowana zakażeniem różnymi bakteriami. Objawia się powstawaniem wielu pęcherzyków, a zasychając tworzy strupy koloru miodowego. Jak sama nazwa wskazuje, jest bardzo zakaźny, wystarczy kontakt z przedmiotem używanym przez osobę chorą. Najczęściej zakażonym miejscem jest skóra wokół ust i nosa. W leczeniu liszajca stosuje się maści i aerozole z antybiotykami lub środkami odkażającymi. Nigdy nie należy Dzielić się kosmetykami oraz urządzeniami do higieny osobistej!

Róża w ogrodzie i na skórze

Róża jest zapaleniem nie tylko powierzchownych warstw skóry, ale także głębokich. Najczęściej jest zlokalizowana w obrębie kończyn górnych i dolnych, ponieważ zanim dojdzie do rozwoju zapalenia, najczęściej następuje zranienie skóry i przenikniecie bakterii wywołujących różę, drugą po urazie przyczyną są żylaki kończyn dolnych i obrzęki. Objawami róży są zaczerwienienie, obrzęk, wzmożone ucieplenie zmienionej zapalnie skóry, prawie zawsze występuje wysoka gorączka i dreszcze. Jedynym skutecznym leczeniem są antybiotyki, w miejscu zmienionym stosuje się kompresy.

Ropnie skóry

Ropnie skóry są powodowane przez zakażenie rożnego rodzaju bakteriami. Ropnie mają wygląd wypełnionych białawym płynem pęcherzy. W zależności od ilości ropni i ich wielkości, wyróżnia się ropnie mnogie, zapalenie mieszków włosowych i czyraki. Zmian tych nie powinno się nacinać, ponieważ wydłuża to proces gojenia. Nie można ich także wyciskać, szczególnie w okolicy twarzy, ponieważ może to spowodować wystąpienie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu!

Kiedy na skórze występuje wiele zmian ropnych stosuje się antybiotyki. Wiele chorób predysponuje do częstszego występowania zakażeń bakteryjnych zwłaszcza ropnych skóry, dlatego należy poszukiwać przyczyn takich jak cukrzyca, wyniszczenie i niedożywienie.

Pomimo tego, że wydaje się że skóra pełni funkcję wyłącznie estetyczną, to jednak przede wszystkim spełnia rolę ochronną. Tak ważne jest dbanie o nią i niebagatelizowanie zmian, które na niej się pojawiają.

