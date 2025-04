Nasza skóra narażona jest na wiele szkodliwych czynników zewnętrznych. Należą do nich słońce (promieniowanie UV), temperatura, bakterie, wirusy oraz substancje chemiczne. Zazwyczaj spełnia ona swoją funkcję prawidłowo, czasami jednak nie tylko że nie działa sprawnie, lecz jest również źródłem naszych problemów.

Kurzajka

Kurzajka nazywana medycznie brodawką zwykłą jest wywoływana przez wirus HPV (human papillomavirus), ten sam który jest odpowiedzialny za raka szyjki macicy u kobiet i raka prącia u mężczyzn. Zmiany powodowane przez wirusa HPV mają wygląd grudki o nierównej powierzchni, najczęściej występują na palcach dłoni. Podobne zmiany mogą występować na stopach, jednak w odróżnieniu od brodawek zlokalizowanych na dłoniach te pierwsze są bolesne i mogą powodować stan zapalny skóry. Kurzajki mogą być leczone za pomocą ciekłego azotu, łyżeczkowaniem w gabinetach dermetologicznych.

Zimno inaczej opryszczka

Opryszczka wargowa znana przez wszystkich jako zimno również jest wywoływana przez wirusy. Najczęściej wirusem opryszczki (HSV-1, Herpes Simplex) zarażamy się w dzieciństwie, a wirus ten będzie nam już towarzyszył do końca naszych dni. Uaktywnienie się wirusa, powodujące pojawienie się pęcherzyków w okolicy ust najczęściej jest spowodowane chwilowym upośledzeniem odporności, zmianą klimatu, przemęczeniem a u kobiet także menstruacją. Natomiast bardzo podobny wirus – HSV-2 jest odpowiedzialny za opryszczkę narządów płciowych. Niestety nie ma skutecznego leczenia opryszczki – maści zawierające acyklovir zmniejszają swędzenie i pieczenie w zmienionych okolicach, natomiast tylko w nieznacznym stopniu skracają okres ustępowanie zmian. W przypadku bardzo częstych nawrotów opryszczki można rozważyć długotrwałe stosowanie leku przeciwwirusowego (acykloviru) w tabletach.

Polecamy: Jak można zarazić się opryszczką?

Ospa wietrzna i półpasiec

Jest chorobą zakaźną wieku dziecięcego wywoływaną przez wirusa odry. Jej cechą charakterystyczną są liczne pęcherze i krostki na skórze całego ciała także w jamie ustnej. Choroba trwa zazwyczaj od 2 do 4 tygodni; u osób dorosłych może mieć bardzo ciężki przebieg, z wysoka gorączką. Właśnie w cięższych przypadkach stosuje się lek przeciwwirusowy (acyklovir). Najbardziej niebezpieczna ospa wietrzna jest dla kobiet w ciąży szczególnie w ostatnich dniach ciąży, dlatego należy unikać kontaktu z osobami aktualnie chorującymi na ospę lub półpasiec. Niestety wirus ospy przenosi się bardzo szybko i łatwo.

Każdy kto przechorował ospę wietrzną, może być pewny, ze drugi raz już na nią nie zachoruje. Po przechorowaniu wirus ospy lokuje się w zwojach nerwowych i w każdej sytuacji przemęczenia, ciężkiej choroby ogólnoustrojowej np. zapalenia płuc, choroby nowotworowej uaktywnia się i powoduje wystąpienie objawów typowych dla półpaśca. Zmiany w półpaścu występują tylko po jednej stronie prawej albo lewej, są asymetryczne i układają się w charakterystyczny pas, mogą być bolesne. Może to być tylko 5 pęcherzyków, może ich też być bardzo dużo. Najbardziej niebezpieczny jest półpasiec występujący w obrębie twarzy, jeśli zajmie oko, to nieleczony może doprowadzić do utraty wzroku.

Najczęściej choroby zakaźne występują w wieku dziecięcym, jednak niektóre z nich takie jak półpasiec czy opryszczka towarzysza nam przez całe życie. Warto wiedzieć, że każda opryszka to nie tylko defekt kosmetyczny, ale także znak, że powinniśmy poświecić więcej czasu w trosce o nasze zdrowie.

Zobacz też: Co wiemy o bakteryjnych zakażeniach skóry?

Reklama