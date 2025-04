Ale czy wiesz, jak często to robić? Sprawdź, czy jesteś na bieżąco z najnowszymi zaleceniami ekspertów.



Prawda czy fałsz?

1. Mammografię muszą robić kobiety po pięćdziesiątce. Wcześniej powinny się zbadać te panie, w których rodzinie były przypadki raka piersi.

Fałsz

Obecnie lekarze zalecają badanie piersi wcześniej. Zdrowe kobiety po 35. roku życia powinny zrobić pierwsze USG piersi. Po czterdziestce co 2 lata trzeba wykonywać mammografię, a po pięćdziesiątce co rok.

2. Kobiety żyjące w stałych związkach nie muszą obawiać się zachorowania na raka szyjki macicy i mogą zrezygnować z regularnej cytologii.

Fałsz

Za 90 proc. przypadków raka szyjki macicy odpowiada wirus brodawczaka ludzkiego (HPV). Przenosi się on głównie w wyniku kontaktów seksualnych, ale można się też zarazić na basenie lub solarium. Mała liczba partnerów zmniejsza ryzyko zarażenia, jednak badania wykazały, że aż połowa aktywnych seksualnie kobiet i mężczyzn jest jego nosicielami. Dlatego wierność małżeńska nie zwalnia cię z obowiązku wykonywania cytologii co 2 lata. Możesz też poprosić ginekologa o skierowanie na test na obecność HPV. Niestety, jest on płatny (kosztuje 150–250 zł).

3. Jeśli nie występują u ciebie czynniki ryzyka chorób serca, nie musisz wykonywać dokładnych badań poziomu cholesterolu raz na rok.

Prawda

Zdrowe osoby, w których rodzinach nie było przypadków chorób serca, mogą badać się rzadziej. Jeśli nie masz cukrzycy, nadciśnienia, nadwagi ani nie palisz papierosów, po 30. roku życia powinnaś sprawdzać poziom cholesterolu raz na 2–3 lata.

4. Jeśli masz dużą nadwagę, powinnaś zacząć badać gęstość kości wcześniej niż inne kobiety i robić to częściej.

Fałsz

Okazuje się, że nadwaga może chronić przed osteoporozą. Dzieje się tak za sprawą estrogenu, którego poziom zależy od ilości tłuszczu w organizmie. Wystarczy, że będziesz robić densytometrię tak, jak reszta kobiet – raz w roku, po ukończeniu 45 lat.

5. Nawet zdrowe kobiety po 35. roku życia powinny przynajmniej raz na 5 lat poddać się badaniu tarczycy.

Prawda

Problemy z tarczycą często występują u kobiet w średnim wieku. Dlatego co jakiś czas warto zbadać poziom hormonu TSH. Poproś lekarza o skierowanie, zwłaszcza gdy jesteś przemęczona i gwałtownie chudniesz lub przybierasz na wadze. Może to zwiastować nadczynność lub niedoczynność tarczycy.