Ponad ¾ Polaków deklaruje odbycie stosunku seksualnego bez prezerwatywy, ale tylko zaledwie 14% zrobiło kiedykolwiek test na obecność HIV – pokazują wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie marki Durex. Nie dziwią więc dane Krajowego Centrum ds. AIDS, które szacuje, iż 50-70% zakażonych nie wie o tym fakcie.

Według estymacji przygotowanej przez UNAIDS, ponad 78 mln ludzi zostało zakażonych HIV, a 39 mln zmarło od początku epidemii. Aktualnie około 35 mln osób na świecie żyje z HIV, a 19 mln prawdopodobnie nie wie o swoim zakażeniu. A jak to wygląda w naszym regionie? Eksperci wskazują Europę Środkowo-Wschodnią jako obszar, w którym liczba zakażeń HIV wciąż rośnie. Potwierdzają to również statystyki prosto z Polski.

– HIV i AIDS dla sporej części polskiego społeczeństwa są nadal tematem kontrowersyjnym. Takie podejście połączone z przekonaniem, że o ile sama choroba jest bezdyskusyjnie groźna, to bezpośrednio nas nie dotyka, spowodowało pojawienie się wielu mitów w tym temacie – komentuje Radosław Jerzy Utnik, seksuolog i psycholog współpracujący z marką Durex. W Polsce niemal co 5. ankietowany uważa, że istnieje skuteczny lek na HIV, przy czym na dzień dzisiejszy jest to nieprawda.

Aktualnie w Polsce zakażenie HIV zdiagnozowano u ponad 18 tys. osób. Co więcej, ponad 3 tys. zachorowało na AIDS, a zmarły 1 272 osoby.

Tymczasem raport przygotowany przez markę Durex w listopadzie 2014 r. pokazuje, że znacząca większość badanych (ponad 86%) nigdy nie robiła testu na HIV, mimo iż aż 76% ankietowanych odbyło stosunek seksualny bez prezerwatywy. W naszym społeczeństwie panuje bowiem nieprawdziwe przekonanie, iż ryzykiem zakażenia wirusem obarczeni są przede wszystkim narkomani (29%) i osoby prowadzące rozwiązły tryb życia (27%).

– W przypadku ryzyka zakażenia wirusem HIV nie ma znaczenia, do jakiej grupy społecznej należymy ani czy mamy jednego czy wielu partnerów seksualnych. HIV można zakazić się także podczas tzw. pierwszego razu – mówi Radosław Jerzy Utnik.

Dodatkowo, jak pokazują wyniki badań marki Durex, blisko 15% badanych nie umie wskazać skutecznego sposobu zabezpieczenia się przed zakażeniem. Część osób ankietowanych mylnie uznaje stosunek przerywany lub seks analny za sposoby na jego uniknięcie. Co więcej, seks analny stwarza największe ryzyko zakażenia HIV.

– Ryzyko zakażenia się HIV dotyczy każdego z nas, dlatego też bardzo ważne jest by podczas stosunku seksualnego stosować odpowiednie zabezpieczenie. Obecnie najskuteczniejszym sposobem ochrony przed HIV w kontaktach seksualnych jest prezerwatywa – tłumaczy ekspert. – Niezwykle ważne jest też, by otwarcie rozmawiać na temat seksu i promować odpowiedzialne zachowania seksualne. Nie tylko 1 grudnia.

