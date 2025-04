Dlaczego w ciąży śpimy gorzej?

Istnieje wiele właściwych dla kobiet przypadłości medycznych, które mogą zakłócać sen. Na przykład bezsenność jest powszechną przypadłością w trzecim trymestrze ciąży. Może to być spowodowane stresem wywołanym ciążą i wyczekiwaniem rozwiązania bądź ruchami płodu czy fizycznym dyskomfortem.

Patti, będąc w ósmym miesiącu ciąży, nie wyczekiwała czasu pójścia do łóżka z niecierpliwością. Bardzo trudno było jej zasnąć, częściowo dlatego, że nie mogła się wygodnie ułożyć, a częściowo dlatego, że często rozmyślała o stresie związanym z porodem. Gdy już udało jej się zasnąć, często się budziła, bo było jej za gorąco albo z powodu ucisku na pęcherz moczowy wywieranego przez płód. Gdy nadchodził czas porannego wstawania, czuła się wyczerpana. Choć uważała, że kofeina nie jest zdrowa dla płodu często piła rano filiżankę kawy, by ta postawiła ją na nogi.

Menopauza a spokojny sen

Innym stanem, który może zakłócać sen w przypadku kobiet, jest menopauza. Związane z nią zmiany hormonalne i uderzenia gorąca powodując uczucie podwyższonej temperatury ciała i potów nocnych, mogą utrudniać sen. Wiele kobiet doświadcza też podczas menopauzy zmiennych emocji i depresji, które mogą przyczyniać się do bezsenności.

Jeśli przechodzisz właśnie menopauzę, porozmawiaj ze swoim lekarzem o dostępnej terapii, która może korzystnie wpłynąć na sen. Powinnaś także stosować różne techniki relaksacyjne, by zminimalizować zakłócenia snu wywołane menopauzą, a także w celu niedopuszczenia, by bezsenność krótkofalowa przerodziła się w chroniczną. Niedawne badania sugerują, że techniki relaksacyjne mogą ograniczyć częstotliwość i ostrość wywołanych menopauzą uderzeń gorąca.

Czy PMS może wpływać na sen?

Zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS) jest jeszcze jednym stanem medycznym, który może zakłócać sen. W przypadku niektórych kobiet problemy ze snem mogą zbiegać się z menstruacją i złym nastrojem, który może w tym czasie występować. Techniki relaksacyjne mogą skutecznie zminimalizować problemy ze snem wywołane PMS.

Fragment pochodzi z książki "Powiedz dobranoc bezsenności. Jak zdrowo spać i lepiej żyć" dr. Gregga D. Jacobsa (Studio Astropsychologii). Publikacja za zgodą wydawcy. Tytuł, lid i śródtytuły pochodzą od redakcji.