Czynniki ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego można podzielić na zależne i niezależne od chorego. Na wiek, płeć czy predyspozycje rodzinne nie mamy wpływu. Inne czynniki ryzyka możemy modyfikować, a ich redukcja pozwoli uchronić nasze serce przed zwałem.

Nałogi, z których trzeba zrezygnować

Serce tytoniu wyjątkowo nie lubi. Oczywiście, nie jest regułą, że każdy palacz na pewno będzie miał zawał. Natomiast palenie jest jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju tej choroby.

Ruch to zdrowie

Niestety wiele osób wciąż wątpi, że ruch to zdrowie. Jednakże regularna aktywność fizyczna skutecznie wpływa na profilaktykę miażdżycy, która jest jedną z głównych przyczyn zawału mięśnia sercowego. Dlatego jeżeli naprawdę chcemy zadbać o nasze serce powinniśmy polubić basen, rower czy choćby długie spacery.

Zdrowe jedzenie – zdrowe serce

Niezwykle ważne w profilaktyce zawału jest to, co jemy. Należy unikać pokarmów tłustych, ograniczyć spożycie cukrów, a także nadmiaru soli. Warto polubić warzywa, owoce czy gotowane mięso zamiast smażonego. Złe nawyki żywieniowe i brak ruchu przyczyniają się do nadwagi lub wręcz otyłości. Mają one bardzo negatywny wpływ na nasze serce i są jednym z głównych czynników ryzyka zawału. Aby sprawdzić czy masa naszego ciała jest prawidłowa można użyć wskaźnika BMI. Jednak coraz częściej w ocenie ryzyka rozwoju zawału bierze się pod uwagę obwód talii. Prawdopodobieństwo wystąpienia zawału znacznie wzrasta, jeżeli u mężczyzny obwód wynosi 80cm i więcej, a u kobiety 68cm i więcej. Powinno się więc dbać o masę własnego ciała, gdyż jest to niezmiernie ważne w profilaktyce zawału.

Mierzyć, sprawdzać, kontrolować…

Nadciśnienie tętnicze jest podstępną chorobą, która może rozwijać się latami. Niestety bardzo duża grupa ludzi, nie mierzy sobie ciśnienia. Nie są oni więc świadomi, że chorują na nadciśnienie, które jest bardzo poważnym czynnikiem ryzyka wystąpienia zawału. Wartości ciśnienia tętniczego bezwzględnie nie powinny przekraczać 140/90.

Kolejna niebezpieczna choroba to cukrzyca. Również sporo osób o niej zapomina i nie kontroluje poziomu cukru we krwi, a po rozpoznaniu cukrzycy, zaniedbuje zalecone leczenie.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia zawału należy więc systematycznie kontrolować wartość ciśnienia tętniczego oraz glikemii. W sytuacji, gdy doszło do rozwoju jednej z tych chorób, trzeba bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarza, aby tym samym chronić serce. Istotne jest również, żeby w miarę możliwości unikać stresu i sytuacji stresujących.

Jeśli zostanie rozpoznana u danej osoby choroba wieńcowa, nie oznacza to, że będzie miała ona zawał. Wciąż może go uniknąć poprzez pamiętanie o odpowiedniej profilaktyce i ścisłe trzymanie się zaleceń lekarskich. Nie zapominając o wyżej wymienionych zasadach i przestrzegając ich, jesteśmy w stanie skutecznie chronić się przed zawałem.



