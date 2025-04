fot. Fotolia

Wybielanie zębów – zachowaj biel na dłużej!

Dla wielu z nas nie jest problemem przeprowadzenie kuracji wybielania, lecz utrzymanie jej efektów. Gdy szybko wrócimy do starych nawyków, nie utrzymamy uzyskanego wyniku na dłużej.

Tuż po zabiegu jest on najbardziej widoczny, po 6 tygodniach stabilizuje się, po czym wraca do normalnego, naturalnego odcienia.

Ponadto na ogólny wizerunek ma wpływ nie tylko uzyskana barwa, ale także stopień zadbania zębów i jamy ustnej. Niewiele zyska przykładowo osoba, która co prawda wybieliła szkliwo, ale nadal boryka się z problemem nieświeżego oddechu (tzw. halitozy). Zwykle jego przyczyną jest płytka nazębna, która gromadzi się na niedomytych zębach i która stanowi idealne miejsce dla rozwoju bakterii i grzybów. Również język może stanowić doskonałe siedlisko dla chrobotwórczych drobnoustrojów. Jeśli nie pamiętamy o jego oczyszczaniu (możemy zamiast skrobaka użyć do tego celu zwykłej łyżeczki), zapach z naszych ust będzie pozostawiał wiele do życzenia.

Problemem nie tylko estetycznym, ale przede wszystkim zdrowotnym są wszelkie dolegliwości zębów, które powinny natychmiast skłonić nas do wizyty stomatologicznej. – W zasadzie każda pojawiająca się zmiana w jamie ustnej, której do tej pory nie obserwowaliśmy, powinna być sygnałem, by skonsultować się z naszym dentystą. Mogą to być na przykład zmiany, które dostrzegamy wzrokiem, jak zaczerwienienie dziąseł, zmiana struktury tkanek czy zgrubienia. Mogą to być też zmiany w twardych tkankach zęba, np.:

przebarwienia,

zasinienie (sygnalizuje obumarcie zęba),

ciemne plamy (mogą być oznaką ubytku).

Zaniepokoić powinno nas również zatrzymywanie się resztek pokarmów tam, gdzie wcześniej nie miało to miejsca (może to być sygnałem próchnicy), nadmierne ścieranie się powierzchni żujących (objaw bruksizmu, czyli zgrzytania zębami), trzaski w stawach skroniowo- żuchwowych, nieprzyjemny zapach z ust czy zbyt małe wydzielanie śliny. Oczywiście niezwłocznie trzeba wybrać się do dentysty w sytuacjach ostrych, kiedy występuje ból, obrzęk czy szczękościsk.

"Najlepszym sposobem na uniknięcie takich nagłych interwencji są regularne kontrole stomatologiczne, które należy przeprowadzać raz do roku, a idealnie raz na pół roku" – radzi stomatolog, Krystyna Pikała.

Dlatego w żadnym wypadku nie zastępujmy dbałości o zdrowie zębów kuracją wybielającą, która co prawda przyczyni się do poprawy wyglądu, ale nie rozwiąże naszych problemów. Piękne zęby to w pierwszej kolejności zęby wyleczone, w drugiej – doskonale wyszczotkowane, a dopiero w trzeciej – śnieżnobiałe.

Konsultacja: lekarz dentysta Krystyna Pikała.

