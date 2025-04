Porady udziela ortopeda Aldona Olszewska-Szczepanowska

Absolutnie nie wolno pociągać za nogę, bo może to zwiększyć zakres uszkodzeń! Jeżeli dochodzi do urazu stawu skokowego, najbezpieczniej jest go unieruchomić i zgłosić się na ostry dyżur urazowy. Lekarz oceni, czy doszło do skręcenia, czy zwichnięcia stawu, w razie potrzeby zleci RTG lub USG i powie, jak leczyć nogę.