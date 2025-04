Obniżony współczynnik PH

Odporność organizmu kobiety w czasie ciąży jest obniżona przez co przyszła mama jest dużo bardziej narażona na infekcje pochwy. Rosnące stężenie hormonów zmienia PH pochwy. Odczyn zasadowy nie hamuje rozwoju "złych" bakterii, co ułatwia to rozrost patologicznych drobnoustrojów.

Niepokojące zmiany

Upławy są naturalnym zjawiskiem fizjologicznym występującym w czasie ciąży. Przy zakażeniu pochwy mają one jednak zupełnie inny charakter. Mogą maskować się wzajemnie utrudniając diagnostykę i sprawne leczenie. Należy zatem bardzo uważnie obserwować śluz i w wypadku wystąpienia niepokojących zmian niezwłocznie zgłosić swoje obserwacje lekarzowi prowadzącemu.

Kiedy warto udać się do lekarza?

Przy infekcji bakteryjnej powodowanej zazwyczaj przez paciorkowce z grupy B, E. coli i gronkowce, śluz wydziela nieprzyjemny, rybi zapach. Może być go również bardzo dużo.

Jeśli dodatkowo odczuwasz ból przy stosunku lub przy oddawaniu moczu, niezwłocznie skontaktuj się lekarzem, który prowadzi Twoją ciążę.

Ostatecznym potwierdzeniem jest badanie mikroskopowe. Serowata wydzielina o zapachu drożdży może być objawem infekcji grzybiczej. Jeżeli wyczuwamy intensywny świąd, a srom jest przekrwiony i zaczerwieniony niezbędna jest wizyta u lekarza. Pieczenie i świąd połączone z pienistymi, zielono-żółtymi upławami, mogą wskazywać na zakażenie rzęsistkowicą. Chorobą ta przenoszona jest drogą płciową.

Niebezpieczne dla dziecka

W zależności od patogenu, zakażenia pochwy mogą mieć różne skutki dla zdrowia dziecka. Przy nieleczonym zapaleniu ryzyko rozwinięcia się infekcji wewnątrzmacicznej jest bardzo duże. W tym przypadku może dojść nawet do poronienia. Patogeny ułatwiają pękanie pęcherza płodowego powodując przedwczesny poród. Podczas porodu zarazki przedostają się do śluzówki dziecka, powodując poważne infekcje. Zarażenie Rzęsistkowicą może stać się przyczyną zaburzeń wzroku u dziecka.

Przed zajściem w ciążę

Planując ciążę należy poddać się leczeniu zapaleń dróg rodnych. Lekarz po badaniu ustali czy dotyczą one także układu moczowego i dostosuje odpowiednią kurację. W czasie ciąży należy rozważyć korzyści dla matki i ryzyko dla dziecka związane ze stosowaniem danego leku. W przypadku zakażenia bakteryjnego zaleca się antybiotyki. Lekarz dostosuje lek i dawkę do etapu ciąży. Wybierane są środki jednocześnie bezpieczne dla dziecka i skuteczne dla matki. W przypadku grzybicy dobierane są odpowiednie leki przeciwgrzybiczne. Bardzo ważne, aby przyszła mama nie próbowała leczyć się sama, ale skorzystała z porady lekarza prowadzącego.

