Trochę fizjologii

Niemowlaki są dosyć dobrze chronione przez matczyne przeciwciała. Dzieje się tak, ponieważ ich głównym pokarmem jest mleko, które zapewnia im odporność, a jednocześnie minimalizuje ryzyko zakażenia na drodze pokarmowej. Znacznie gorzej wygląda sprawa u dzieci, które zakończyły już okres karmienia piersią. Nie dosyć, że odżywiają się pokarmem ogólnodostępnym, który zwiększa szansę kontaktu z patogenami występującymi w pożywieniu, to ich układ odpornościowy jest dużo bardziej podatny na wszelkie zakażenia.

Ciekawość świata u dzieci

Co więcej dzieci mają wyjątkową chęć poznawania świata, nierzadko w sposób organoleptyczny. Wreszcie trzeba pamiętać, że u dzieci woda stanowi aż 80% masy ciała, a przez niekorzystne proporcje wagi i powierzchni ciała utrata płynów wywołuje u nich odpowiednio większe odwodnienie niż u dorosłych.

Uzbrojeni w wiedzę i środki

Mając na względzie powyższe informacje, należy wiedzieć, że nawet stosunkowo nie duża biegunka może być potencjalnie groźna. Dlatego jadąc w podróż z małym turystą należy się odpowiednio przygotować. Przede wszystkim z celów czysto praktycznych weźmy ze sobą środki higieniczne (papier toaletowy, wilgotne chusteczki, płyn/żel do dezynfekcji), które pomogą nam zachować czystość dziecka w czasie podróży. Kolejnym elementem apteczki małego podróżnika są środki nawadniające, najczęściej w postaci liofilizowanej, które w razie konieczności możemy rozpuścić w wodzie.

Przede wszystkim higiena

Na koniec chciałbym przypomnieć o jak największej dbałości o higienę w trakcie podróży. Starajmy się nie dopuścić, aby maluch spożywał pokarmy niepewnego pochodzenia, lub takie, które mogą wywołać dolegliwości pokarmowe (nabiał i mięso niepewnego pochodzenia, ryby czy surowe warzywa i owoce). Dopilnujmy, aby dziecko zawsze umyło ręce przed posiłkiem i nie wkładało do ust rozmaitych przedmiotów.

Zachowaj zimną krew

Czasem jednak nasze wysiłki na niewiele się zdadzą i w takiej sytuacji, zwłaszcza, gdy przebywamy w ciepłym klimacie starajmy się należycie nawodnić dziecko. Najlepsze są sole nawadniające dostępne w każdej aptece.

Nie stosujmy środków spowalniających perystaltykę, gdyż wydłużają one czas kontaktu z patogenem. Niestety w sytuacji, gdy biegunka wywoła odwodnienie lub nie ustąpi po 3 dniach konieczna jest konsultacja lekarska.