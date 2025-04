fot. Fotolia

Jakie są czynniki ryzyka chorób serca?

Czynniki ryzyka pojawienia się chorób układu krążenia to: codzienne złe nawyki dietetyczne, brak aktywności fizycznej oraz obciążenia genetyczne. Ryzyko określa się przy pomocy skali SCORE, rekomendowanej przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne. Im więcej czynników pojawia się u pacjenta, tym większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia chorób serca w przyszłości.

Do czynników ryzyka należą:

cukrzyca,

nadciśnienie tętnicze,

palenie papierosów,

wysoki poziom cholesterolu we krwi (hipercholesterolemia),

brak aktywności fizycznej,

otyłość.

Cukrzyca



Cukrzyca jest nie tylko jedną z przyczyn choroby niedokrwiennej serca, ale także czynnikiem powodującym jej powikłania. Zachorowanie na cukrzycę powoduje zaburzenia przemiany materii, których podstawowym objawem jest podwyższony poziom glukozy we krwi. Powodem jest brak produkcji lub nieprawidłowe działanie insuliny wydzielanej przez komórki endokrynowe, tworzące miąższ wysp Langerhansa w trzustce.

Nadciśnienie tętnicze



Nadciśnienie tętnicze jest to najczęstsza choroba układu krążenia. Charakteryzuje się stale lub okresowo podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi. Za nadciśnienie uznano wartości przekraczające 140 mmHg dla ciśnienia skurczowego lub 90 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego. Znaczna część osób chorujących na nadciśnienie niestety nie jest tego świadoma.

Po 50. roku życia choroba ta występuje u ponad połowy badanych osób.

Cholesterol



Cholesterol jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu, jednak zbyt wysoki jest niebezpieczny dla serca. Jego nadmiar odkłada się w tętnicach, zwiększając ryzyko miażdżycy i choroby wieńcowej.

Cholesterol potrzebny jest między innymi do: budowy komórek ciała, produkcji hormonów, syntezy witaminy D.

Powszechnie rozróżniane są dwa główne rodzaje cholesterolu: HDL i LDL, nazywane potocznie „dobrym” i złym”.

HDL zbiera nadmiar cholesterolu ze ścian naczyń krwionośnych i przenosi go do wątroby, skąd jest eliminowany.

LDL odpowiada za transport cholesterolu z wątroby do tkanek organizmu. Gdy LDL występuje w nadmiarze, odkłada się w komórkach tętnic, powodując ich zwężenie oraz zwiększając ryzyko chorób układu krwionośnego.

Bardzo ważne jest utrzymanie równowagi między cholesterolem „dobrym” (HDL) oraz „złym” (LDL).

Sprawdź, czy twoje wyniki są w normie:



