Minęło już 30 lat od momentu, gdy po raz pierwszy opisano zespół zaburzeń odporności u pięciu młodych mężczyzn. Od tego czasu, według epidemiologów z powodu AIDS umarło prawie 30 milionów osób na świecie.

Raport naukowców z ONZ podkreśla, jak ogromny postęp dokonał się w poziomie wiedzy i leczeniu tej choroby, jednocześnie dając do zrozumienia jak długa droga do rozwiązania problemu wirusa HIV jeszcze przed nami.

„Liczba osób zakażających się i umierających z powodu tej choroby spada, jednak międzynarodowe dofinansowanie w tym roku po raz pierwszy od 10 lat zmniejszyło się, mimo ciągle niezaspokojonych potrzeb.” – mówi sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon – „ Mamy jeszcze wiele do zrobienia w kwestii zapobiegania nowym infekcjom, dyskryminacji w dostępności do leczenia, opieki i wsparcia.”

Problem leczenia zakażenia wirusem HIV jest szczególnie istotny w krajach Azji i Afryki. W tych rejonach świata o największym odsetku nowych infekcji w dalszym ciągu kilka milionów osób nie jest leczonych, a pomoc niekiedy omija najbardziej potrzebujących, pomimo ogromnych nakładów finansowych.

W Polsce rejestracją nowych przypadków zakażenia HIV zajmuje się Państwowy Zakład Higieny. Obecnie najliczniejszą grupę zakażonych stanowią osoby przyjmujące dożylnie narkotyki, jednak od kilku lat znacząco rośnie liczba nowych zakażeń nabywanych drogą kontaktu seksualnego (zwłaszcza heteroseksualnego).

Zobacz też: HIV i AIDS – wszystko co chcesz wiedzieć

Źródło: PhysOrg/ kp

Reklama