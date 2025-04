fot. Fotolia

Choroby serca – częsta przyczyna zgonów wśród Polaków

Choroby serca są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. W Polsce z powodu zawałów serca umiera codziennie około stu osób, natomiast około pięciuset zgonów spowodowanych jest chorobami układu sercowo-naczyniowego. Nieprawidłowo zbilansowana dieta, brak ruchu, palenie tytoniu, nadwaga, wysoki poziom cukru oraz tłuszczu we krwi, a także uwarunkowania genetyczne, mogą prowadzić do występowania wielu chorób.

Najbardziej zagrożoną grupą, która w sposób szczególny powinna zadbać o kondycję swojego serca są mężczyźni w wieku od 30 do 59 lat.

Dlaczego choroba wieńcowa jest tak groźna?

Jedną z najczęstszych chorób serca, na jaką skarżą się Polacy jest choroba wieńcowa, inaczej zwana chorobą niedokrwienną serca lub dusznicą bolesną. – "Jest to zespół objawów wywołanych niedokrwieniem mięśnia sercowego" – mówi dr hab. n med. Andrzej Minczykowski, kardiolog z poznańskiego szpitala Med Polonia. – "Choroba ta spowodowana jest zmniejszeniem średnicy tętnic wieńcowych, które powodują niedobór dostarczanego tlenu do naszego serca. Jest to zachwianie równowagi pomiędzy dopływem krwi do mięśnia sercowego, a jego potrzebami" – wyjaśnia dr hab. n med. Andrzej Minczykowski.

Za zmniejszenie średnicy tętnic odpowiadają blaszki miażdżycowe, czyli odkładające się w tętnicach złogi lipidowe, elementy morfotyczne krwi i włóknik. Blaszki te prowadzą do usztywnia naczyń, a uwypuklając się, zmniejszają ich przekrój, ograniczając tym samym przepływ krwi. – "Jeżeli zmiany miażdżycowe będą się rozwijać, choroba wieńcowa będzie postępowała. Może wówczas dojść do nagłego zamknięcia światła tętnicy wieńcowej i zawału, czyli martwicy mięśnia sercowego" – wyjaśnia.

Źródło: Materiały prasowe LTM Communications

