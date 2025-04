Colgate Total Pro-Interdental to pasta do zębów, dla której w badaniach klinicznych wykazano 12-godzinną ochronę antybakteryjną, co oznacza, że po użyciu pasty, zapobiega ona gromadzeniu się płytki nazębnej przez całe 12 godzin i chroni jamę ustną nawet po jedzeniu i piciu. Pasta zawiera triklosan-kopolimer. Triklosan to składnik antybakteryjny, który zapobiega powstawaniu płytki nazębnej. Natomiast kopolimer tworzy strukturę w kształcie sieci, która wychwytuje i zatrzymuje triklosan na powierzchni zębów i dziąseł.

Nowa pasta Colgate Total Pro-Interdental zawiera również miliony czyszczących mikrocząsteczek, które pozwalają paście dotrzeć nawet do trudnodostępnych przestrzeni międzyzębowych.

Źródło: Star PR/ mk

Reklama