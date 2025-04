Concertino Baby - hipoalergiczne żele do prania

Żele do prania Concertino Baby to hipoalergiczne produkty, przetestowane dermatologicznie, wolne od szkodliwych dla skóry alergenów, substancji drażniących czy parabenów, przez co można je stosować już od pierwszego dnia życia dziecka. Dostępne w dwóch wariantach - Concerito BabyColor oraz Concerito Baby White, posiadają wysokie właściwości wypłukujące, a dodatkowo - zmiękczają tkaniny i ułatwiają prasowanie.

- Concerito Baby Color opiera się na wyjątkowej formule zapobiegającej blaknięciu kolorów. Pozostawia delikatny, kremowy zapach.

- Concerito Baby White bazuje na recepturze pomagającej utrzymać naturalną biel tkanin oraz zapobiegać ich szarzeniu. Wyprane ubranka pachną naturalnymi nutami kwiatów bawełny i hibiskusa.

W obu przypadkach użyte receptury zapachowe są wolne od jakichkolwiek substancji drażniących.

Żele do prania dobrze rozprowadzają się w wodzie, a dzięki zastosowanej recepturze są wydajniejsze i starczają na dłużej, co przy częstym praniu odzieży niemowlęcej i dziecięcej nie pozostaje bez znaczenia. Wersje 1-litrowe (sugerowana cena – 11,99 zł) starczają na 16 prań, 2-litrowe (sugerowana cena – 17,99 zł) - 32 prania.

Źródło: Materiały prasowe BEST image PR/ (dr)

