Hipoalergiczny odplamiacz Concertino Baby

Hipoalergiczny odplamiacz Concertino Baby to nowość na rynku hipoalergicznych środków piorących. Jest to produkt dedykowany specjalnie dla rodziców małych dzieci, niemowlaków czy alergików i osób o wrażliwej skórze. Wolny od parabenów i fosforanów oraz wszelkich agresywnych dla zdrowia składników. Gwarantuje bezpieczne używanie już od pierwszego dnia życia dziecka.

Testy dermatologiczne pokazują, że odplamiacz Concertino Baby to środek łagodny dla skóry, a jednocześnie – skuteczny w działaniu. To wszystko dzięki recepturze wolnej od szkodliwych dla zdrowia i środowiska substancji oraz alergenów obecnych m.in. w kompozycjach zapachowych.

Odplamiacz to uniwersalny środek, który możemy używać zarówno do odzieży białej, jak i kolorowej. Atutem jest duże, ekonomiczne opakowanie oraz wygodny dozownik, pozwalający precyzyjnie dotrzeć do zabrudzonych miejsc.

Odplamiacze Concertino Baby znaleźć można w sieciach i dobrych sklepach detalicznych.

Pojemność 500 ml. Cena ok. 11,99 zł.

Źródło: BEST image PR/ (dr)

Zobacz także: Jakie materiały używać w atopowym zapaleniu skóry?