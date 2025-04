fot. Fotolia

Nowotwory szyi i głowy to współczesne zagrożenia, które najczęściej wykrywane są zbyt późno. Kto jest najbardziej narażony na zachorowanie? Dyskutowali w studio Świat się kręci prof. Wojciech Golusiński z Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi, dr Ewa Sierko, onkolog i radioterapeuta, gość dnia – Krzysztof Ziemiec oraz prowadzący Artur Orzech.

– Na zachorowania na nowotwory głowy i szyi najbardziej narażone są osoby między 40. a 60. rokiem życia, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, z lekką przewagą mężczyzn. Czynnikami sprawczymi w tej grupie nowotworów są przede wszystkim papierosy i spożywanie wysoko procentowych napojów alkoholowych. I to się nie zmieniło od wielu, wielu lat. Pojawiła się nowa grupa pacjentów, tych którzy są przed 40. rokiem życia, którzy są niepalącymi, niepijącymi, bardzo dobrze wykształconymi. I tutaj tym czynnikiem jest wirus brodawczaka ludzkiego – mówi prof. Wojciech Golusiński z Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi.

– Jakie są pierwsze objawy? – pyta Krzysztof Ziemiec.

– Okolica głowy i szyi jest bardzo łatwa do zbadania przez lekarza, ale również do obserwacji przez każdego człowieka. Nowotwory szyi i głowy to są te nowotwory, które są poniżej podstawy czaszki i kończą się na otworze górnej części klatki piersiowej. Objawy tych chorób są bardzo różnorodne. Dają one we wczesnych stadiach bardzo niecharakterystyczne objawy. Są bardzo podobne do zwykłych infekcji i podrażnień. To może być katar, zatkana dziurka nosa, zazwyczaj jednostronna, wyciek z nosa, wydzieliny lub krwi, jednostronny ubytek słuchu, to może być również pojawienie się jakiegoś guzka, wrzodu na języku, na dziąśle, na policzku. To również może być guzek policzka, okolicy podżuchwowej, na szyi. To też trudności z połykaniem, ból przy połykaniu, ale również chrypka – odpowiada dr Ewa Sierko.

– Co to jest wirus HPV? Dlaczego jest tak groźny? – pyta profesora Artur Orzech.

– Bardzo ważne jest to, że te dolegliwości „banalne” muszą trwać dłużej niż 3 tygodnie. Ponieważ 3 tygodnie chrypka w infekcji nie trwa. HPV jest to bardzo dobrze rozpoznawany wirus, który występuje bardzo często u człowieka. Tych wirusów jest 200 podtypów, ale nas interesują te, które powodują chorobę nowotworową. To jest wirus typu 16 i 18. To są te same wirusy, które powodują zachorowanie na raka szyjki macicy – odpowiada prof. Wojciech Golusiński.

– Gdzie możemy sprawdzić, czy jesteśmy zarażeni wirusem HPV? – pyta prowadzący Świat się kręci.

– Profilaktycznych badań w Polsce nie ma, ale jeżeli występują u kogoś zmiany w okolicach narządów płciowych czy jamy ustnej, to oczywiście można takiego pacjenta skierować na badanie w kierunku oceny, czy jest infekcja wirusem, czy nie. Natomiast to, że ktoś jest zainfekowany wirusem HPV, nie znaczy, że on zachoruje na nowotwór okolic głowy i szyi czy raka szyjki macicy. Dlatego, że nie wszystkie typy wirusa są rakotwórcze – odpowiada dr Ewa Sierko.

– Cały czas trzeba to powtarzać – nie zapominajmy o profilaktyce. Zwracajmy na siebie uwagę, niech bliscy zwracają uwagę na stan głowy i gardła, bo to mogą być jakieś początkowe objawy, a im szybciej zdiagnozujemy, tym większe szanse na leczenie – pointuje Artur Orzech.

– Niech to będzie moda – wtrąca dr Ewa Sierko.

