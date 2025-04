fot. Fotolia

Polscy seniorzy są bardzo silnie przywiązani do telefonów, a także chętniej sięgają po technologie kojarzone dotąd z młodością. W 2014 r. z usług telefonii komórkowej korzystało 89% Polaków powyżej 50. roku życia, a co czwarty z przyzwyczajenia posiada także telefon stacjonarny. Z drugiej strony blisko 50% polskich seniorów deklaruje dostęp do internetu, a co drugi posiada komputer. Największym zainteresowaniem osób w wieku 50+ cieszą się portale informacyjne oraz poczta elektroniczna.

– Powoli mija czas, kiedy jesień życia kojarzyła nam się z wykluczeniem i samotnością. Nadchodzi czas e-seniorów, czyli osób w wieku 50+, które są aktywne i w pełni świadome możliwości, jakie dają nam nowe technologie. Seniorzy wykazują zainteresowanie internetowym dostępem do usług finansowych: sprawdzania stanu konta, płacenia za rachunki oraz robienia zakupów. Połowa użytkowników internetu w przedziale wiekowym 50+ uważa się za zaawansowanych internautów. Komunikowanie się za pomocą SMS-ów, maili czy telefonów z pewnością wpływa na zwiększającą się aktywizację seniorów, co automatycznie przekłada się na ich lepszą jakość życia – komentuje Daniel Zawiliński, CMO platformy SerwerSMS.pl

Co trzecia osoba w wieku 50+ używa komputera w pracy. Najczęstszym powodem niekorzystania z komputera jest głównie brak umiejętności obsługi oraz brak takiej potrzeby. Blisko co drugi badany nie korzysta z internetu chociaż ma do niego dostęp w domu.

Nie dziwi fakt, że przewodnikami po świecie internetu i urządzeń mobilnych są w większości przypadków dzieci, wnuki, czyli po prostu młodsze pokolenie. Według ekspertów kluczowe bariery w dostępie do internetu i urządzeń mobilnych mają charakter wewnętrzny i wynikają z przekonania, że „jestem za stary na nowoczesne technologie”.

– Jesteśmy świadkami sytuacji, kiedy do grupy wiekowej 50+ dołączają osoby, które doskonale orientują się w możliwościach, jakie oferują technologie mobilne i dostęp do sieci. Korzystanie z internetu jest zdecydowanie częstsze wśród osób lepiej wykształconych oraz zamieszkujących największe polskie miasta. Są to zazwyczaj osoby spełnione lub spełniające się zawodowo i prowadzące aktywny tryb życia. Technologia powinna wychodzić naprzeciw oczekiwaniom ludzi, więc możemy się spodziewać pojawienia się na rynku szeregu rozwiązań technologicznych dedykowanych grupie wiekowej 50+. Dostępne są już smartfony dla seniorów, dzięki którym łatwiej pisać SMS-y czy wykonywać połączenia. Powstają także aplikacje dla seniorów, a sami zainteresowani bardzo sprawnie organizują się w internecie – dodaje Daniel Zawiliński.

Prawie połowa badanych osób korzysta z komputera, głównie w domu, znacznie rzadziej w pracy lub innych miejscach. Blisko 50% użytkowników telefonu stacjonarnego przyznaje, że połączenia wykonuje kilka razy w tygodniu, a prawie jedna trzecia korzysta z usługi regularnie – przynajmniej raz dziennie. Cechą wyraźnie różnicującą korzystanie z telefonu komórkowego jest wykształcenie: osoby z podstawowym rzadziej (68%) korzystają z telefonu komórkowego niż pozostali (od 87% do 97%). Użytkowanie komórek również determinuje wiek – osoby do 64. roku życia częściej posiadają telefony niż osoby starsze (o 18%). Badani korzystający z dostępu do internetu robią to głównie w domu (93%), znacznie rzadziej w pracy (29%), u rodziny (12%) lub znajomych (9%). 77% respondentów posiada stacjonarny dostęp do internetu, natomiast 24% dostęp mobilny.

Źródło: materiały prasowe Unicorn Media/mn

