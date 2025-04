Amerykańskie Towarzystwo Chirurgów Plastycznych (ASPS) opublikowało listę 10 najpopularniejszych zabiegów wykonywanych u przedstawicieli nadal płci brzydkiej.

Są to:

Reklama

Zastrzyki z toksyny botulinowej Laserowe usuwanie włosów Mikrodermabrazja Peeling chemiczny Wypełnienia tkanek miękkich Operacje korekcji nosa Operacje powiek Liposukcja Mammoplastyka Transplantacja włosów.

Reklama

Co więcej z danych wynika, że z każdym rokiem zwiększa się ilość przeprowadzanych tego typu zabiegów, a chirurdzy plastyczni mówią dodatkowo o zmianie profilu osób odwiedzających ich gabinety.

„Zazwyczaj ludzie myślą, że jedynie celebryci i wysoko postawione osoby decydują się na pójście pod nóż.” – mówi chirurg Stephen Baker, członek ASPS – „I choć to może być prawdą, pacjenci, których ja najczęściej widzę, są niczym nie wyróżniającymi się, przeciętnymi mężczyznami, którzy chcą wyglądać równie dobrze jak się czują. Co więcej gdybyśmy spotkali, któregoś z nich na ulicy nigdy nie powiedzielibyśmy, że mogliby poddać się takiej operacji.”

Zobacz też: ABC chirurgii plastycznej

Źródło: Science Daily/ kp