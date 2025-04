Amerykańskie Narodowe Centrum Uzależnień i Nadużycia Substancji (CASA) uważa, że problemem zdrowotnym numer 1. wśród amerykańskiej młodzieży jest uzależnienie od substancji odurzających.

W tę środę CASA przygotowała raport na podstawie internetowego sondażu, w którym wzięło udział 1000 licealistów, 1000 rodziców uczniów liceów i 500 osób pracujących w budynku szkolnym. Wyniki i wnioski opierają się także na innych badaniach oraz artykułach.

Raport, przygotowany przez CASA, alarmuje, że konsumpcja alkoholu, palenie tytoniu oraz marihuany, a także nadużycie leków wydawanych na receptę nieustannie wzrasta wśród nastolatków. Według CASA 9 z 10 dorosłych uzależnionych zaczęło odurzać się poniżej 18. roku życia. Dla porównania 1 na 25 Amerykanów zaczęło stosować wymienione substancje w wieku 21 lat lub powyżej.

Według raportu 75% uczniów liceów używało substancji odurzających, gdzie 1 osoba na 5 kwalifikowała się do terminu „uzależniona”.

Badacze uważają, że mózg nastolatków wciąż rozwija się w obszarach, które odpowiadają za podejmowanie decyzji, osąd, kontrolę impulsów i emocji, co najprawdopodobniej skłania ich do podejmowania większego ryzyka niż osoby dorosłe. Co za tym idzie, nastolatki chętniej próbują nowych substancji takich jak: tytoń, alkohol czy inne używki.

Raport CASA ukazuje, że 4. głównymi substancjami, którymi odurzają się amerykańskie nastolatki są:

alkohol

tytoń

marihuana

leki na receptę

„Ten ranking zwraca uwagę na związek między dostępnością danej substancji a jej szkodliwością” – mówi Susan Foster, wiceprezydent i dyrektor badań policyjnych i analizy CASA. Zażywanie leków, narkotyków, alkoholu czy nikotyny wiąże się z narażaniem zdrowia, a gdy substancje zażywa nastolatek, tym bardziej znalezienie przez niego i kupienie danej substancji związane jest z pewnym kolejnym ryzykiem.

Zatem kto odpowiada za uzależnienia wśród nastolatków? „Jest wiele sposobów by obejść zakazy” – mówi Foster. Według raportu efektowne reklamy alkoholu i papierosów są źle widziane, podobnie jak reklamy leków na każdą chorobę. Raport pokazuje także, że media są krytykowane również za brak zainteresowania osobami uzależnionymi. Także rodzicom zarzuca się, że bagatelizują sprawę, kiedy ich dziecko eksperymentuje z substancjami odurzającymi bądź gdy uważają, że eksperymentowanie z tymi środkami to tylko kolejny etap na drodze wejścia w życie dorosłe.

Problemy z uzależnieniem od substancji odurzających nie ograniczają się jedynie do zdrowia i bezpieczeństwa. To także ogromny problem ekonomiczny. CASA przytacza, że totalny roczny koszt federalnych, stanowych i lokalnych rządów opiewa na sumę 467,7 bilionów USD, z czego na jednego Amerykanina przypada z tego prawie 1,500 USD. Te koszty w większości wynikają z problemu uzależnień nastolatków.

Więc gdzie tkwi problem? Po pierwsze rodzice powinni możliwie jak najwcześniej edukować swoje nastoletnie dzieci na temat zagrożeń wynikających z eksperymentowania z tego typem substancjami uzależniającymi. Także media powinno zachęcać się do wycofania reklam alkoholu i papierosów jako niezwykle nęcących produktów.

Według raportu pracownicy służby zdrowia chcą monitorować szkodliwe substancje oraz są za interwencją oraz wczesną edukacją młodzieży na temat uzależnień.

