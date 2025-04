fot. Fotolia

W ubiegłym roku samobójstwo próbowało w Polsce popełnić aż 8579 osób – to o 2,8 tys. więcej niż w 2012 roku. Cel osiągnęło 6097 osób – o 2 tysiące więcej niż rok temu. Najwięcej prób samobójczych odnotowano na Śląsku, najmniej – na Podlasiu. Co czwarte targnięcie się na własne życie miało miejsce na wsi.

Na tak desperacki czyn najczęściej zdobywają się mężczyźni – stanowią aż 80% osób chcących odebrać sobie życie. Prawie co piąty samobójca ma od 50 do 59 lat. Często też do prób samobójczych dochodzi wśród osób młodych, tzn. między 25. a 39. rokiem życia.

Powodem takiej desperacji są najczęściej względy ekonomiczne – w tym głównie brak pracy. Wśród samobójców najwięcej jest osób bez stałego źródła utrzymania (w 2013 roku takich osób odnotowano o sto więcej niż rok wcześniej – a dokładnie 831).

