W dwóch punktach testowania (prowadzonych przez Fundację Edukacji Społecznej) od stycznia do końca kwietnia 2011 roku zdiagnozowano tyle przypadków zakażeń HIV, co przez cały 2010 rok przy podobnej liczbie wykonanych testów. Świadomość społeczna na temat HIV nie idzie jak widać w parze z zabezpieczaniem się.

Dr Magdalena Rosińska, epidemiolog z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, mówi: „Głównym źródłem zakażeń jest seks bez prezerwatywy. Dotyczy to wszystkich, bo choć w statystykach ciągle dominują mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami, to wiadomo, że liczba heteroseksualnych mężczyzn i kobiet żyjących z HIV systematycznie rośnie i będzie rosła”. Heteroseksualiści wierzą, że problem ich nie dotyczy, więc rzadziej się badają. To błąd. W heteroseksualnych parach bywa, że jeden z partnerów dowiaduje się o chorobie drugiego przy okazji… aktu zgonu.

Obecnie mamy w Polsce zdiagnozowanych 14 000 zakażeń HIV. Zakażonych jest jednak dużo więcej: szacuje się, że aż 70% nosicieli nie wie, że ma HIV.

Warto zaznaczyć, że HIV – odpowiednio wcześnie zdiagnozowany – można leczyć. Trzeba się jednak badać, by wykryć zakażenie.

Źródło: „Rzeczpospolita”, 10.06.2011/mn

