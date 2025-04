Jeśli pomiędzy śniadaniem a obiadem nagle poczujesz się głodna, skuś się na małą przekąskę. Gdy się odchudzasz, najlepsza będzie niskokaloryczna, jeśli masz okres – bogata w żelazo, a gdy intensywnie pracujesz – pełna energii. Listę najlepszych znajdziesz poniżej.

Masz miesiączkę

Jesteś wtedy osłabiona i potrzebujesz dużo żelaza, które wzmacnia organizm i jest niezbędne do wytwarzania krwi.

Warto wiedzieć: Aby przyswoić jak najwięcej żelaza, potrzebujesz sporo witaminy C. Jedz więc przekąski bogate w tę witaminę.

Przekąski:

- nasiona dyni i słonecznika

- gotowane jajko

- sok grejpfrutowy

- kiwi, pomarańcze, grejpfruty

- brukselka

- brokuły

- kalafior

Rzucasz palenie

Nikotyna zmniejsza apetyt, osłabia zmysł smaku i zapachu. Gdy przestajesz palić, jedzenie bardziej cię kusi, bo lepiej smakuje. Wybieraj więc przegryzki zawierające błonnik, który sprawia, że dłużej jesteś nasycona. Częściej zdarza ci się też sięgać po słodkie przekąski. Potrzebujesz więc sporo chromu zmniejszającego apetyt na słodycze.

Warto wiedzieć: W twoim organizmie jest dużo szkodliwych wolnych rodników. Sięgaj po przekąski zawierające antyoksydanty. Niczym miotła wymiatają one toksyny z organizmu.

Przekąski:

- marchewka, rzodkiewka, papryka, jabłko

- orzechy włoskie i laskowe

- kwaszone ogórki i kapusta

- sok z czarnej porzeczki, aronii lub żurawiny

- kefir, maślanka

Odchudzasz się

Masz wtedy spowolniony metabolizm. Dlatego powinnaś wybierać niskokaloryczne przekąski, które sycą, a nie tuczą i mają dużo błonnika. Przyspiesza on przemianę materii oraz reguluje pracę przewodu pokarmowego, zapobiegając zaparciom.

Warto wiedzieć: Gdy się odchudzasz, miewasz napady wilczego głodu. Wybierz przekąski bogate w sycące białko. Żeby je strawić i przyswoić, organizm potrzebuje dużo energii, którą czerpie z tkanki tłuszczowej.

Przekąski:

- seler naciowy, sałata lodowa, kapusta pekińska, pomidory, zielone ogórki

- chudy twaróg, maślanka, jogurt naturalny

- pierś kurczaka lub indyka

- chleb chrupki

Pracujesz fizycznie

Wciąż jesteś w ruchu i szybko się męczysz. Potrzebujesz więc energii do pracy. Najlepszym jej źródłem są węglowodany, które szybko przedostają się do krwi, a stąd do mięśni.

Warto wiedzieć: Aby twoje mięśnie pracowały na najwyższych obrotach, jedz też przekąski zawierające potas.

Przekąski:

- banan, winogrona

- batonik muesli, ciasteczka owsiane

- sok pomidorowy, soki wielowarzywne

