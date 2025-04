Dr Hans-Ulrich Grimm opisuje w swojej książce korzyści płynące zw stosowania oleju lnianego. Prezentuje nam także mnóstwo ciekawych przepisów kulinarnych z wykorzystaniem samego lnu. Autor przedstawia także szereg zalet lnu w walce z dolegliwościami i chorobami, takimi jak alergie, nowotwory, cukrzyca, nadciśnienie czy dolegliwości natury psychicznej.

Większa część książki poświęcona została na opis leczniczych zalet lnu oraz jego uzdrawiającej mocy. Autor odpowiada na pytanie "Jak len pomaga w zwalczaniu współczesnych plag?" Co ciekawe, len uznaje się za broń przeciw starzeniu się, a jego regularne stosowanie przynosi rewelacyjne efekty jeśli chodzi o wzmacnianie włosów. Wszystko to, zdaniem autora, dzięki wysokiej zawartości osławionych kwasów tłuszczowych omega-3 zawartych w siemieniu i oleju lnianym.

Zobacz także: Siemię lniane - niedoceniany produkt spożywczy

Ogromnym atutem lnu jest łatwość nabycia, niska cena oraz możliwość wkomponowania siemienia lnianego w wiele potraw. Oprócz zalet lnu, w książce znajdziemy także bogaty zbiór przepisów kulinarnych.

Książka "Cud oleju lnianego. Źródło zdrowia i witalności" obfituje w informacje niezbędne dla osób, które zmagają się z wyżej wymienionymi chorobami lub po prostu dla zwolenników domowych sposobów na to, by wyglądać i czuć się świetnie.

Więcej na temat książki w jej zakładce.

Reklama