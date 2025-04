Wg stanu najnowszych badań olej palmowy korzystnie wpływa na zdrowie zapobiegając dwu najczęstszym przyczynom śmierci na świecie, jakie niosą za sobą: choroby serca i choroby nowotworowe. Dr Bruce Fife, dietetyk i autor międzynarodowych bestsellerów przekonuje, że olej palmowy:

poprawia krążenie krwi

zwiększa wchłanianie witamin

reguluje poziom cukru we krwi

korzystnie wpływa na wzrok, walczy z "kurzą ślepotą"

zapobiega przedwczesnemu starzeniu

wzmacnia odporność

zawiera antyrakowe przeciwutleniacze.

Wyróżniamy kilka rodzajów oleju palmowego. Najbardziej popularne to: czerwony olej palmowy (z pierwszego tłoczenia) – szeroko stosowany w kuchni afrykańskiej, oraz biały olej palmowy.

Książka "Cud oleju palmowego" zawiera opis korzyści zdrowotnych, a także wyczerpujące opisy badań dotyczących wpływu składników zawartych w oleju palmowym na kondycję organizmu. Dwa dosyć obszerne rozdziały: Olej palmowy a choroby serca oraz Zwalczanie raka olejem palmowym to szczegółowy opis kompozycji enzymów i składników odżywczych bezpośrednio oddziałujących na komórki ciała.

Autor książki przekonuje ponadto, że olej palmowy warto stosować jako naturalny krem do skóry. Oprócz tego warto zastąpić nim inne tłuszcze w kuchni. W ostatnim rozdziale książki znajdziemy przepisy z wykorzystaniem oleju palmowego do smażenia.

Więcej na temat książki w jej zakładce.