Zespół naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco wypowiedział się na temat spożywania cukru na łamach czasopisma „Nature” w publikacji pt. „Toksyczna prawda na temat cukru” (The Toxic Truth About Sugar). Naukowcy rozprawiają się m. in. z mitem tzw. „pustych kalorii”, składających się na cukier. Powołując się na dowody naukowe, podkreślają niebezpieczeństwa zdrowotne, związane ze spożyciem fruktozy, nawet oddalone w czasie.

Według naukowców cukier jest substancją toksyczną. Spożywany regularnie, w nadmiarze prowadzi do zachwiania metabolizmu i gospodarki hormonalnej, podwyższa ciśnienie, uszkadza wątrobę – tak jak nadużywanie alkoholu. Czy to przypadek? Nie. Alkohol powstaje przecież w wyniku destylacji cukru – mówią naukowcy.

Co więcej, naukowcy sugerują, że spożycie cukru aktywuje te same ośrodki w mózgu co narkotyki (heroina, morfina) – tzw. ośrodki nagradzania. Oczywiście spożywanie cukru nie daje takich efektów, jak zażywanie narkotyków, ale i tak zabawne wydaje się w tym świetle stwierdzenie osoby, która chce przestać słodzić herbatę, że po prostu nie może tego zrobić. Silne przyzwyczajenie smakowe działa na emocje jak uzależnienie. Ale słodzenie herbaty jest również głęboko zakorzenione w kulturze i mimo odkryć dotyczących negatywnego wpływu fruktozy na organizm, nie sposób byłoby zmienić tego nawyku jednym badaniem naukowym.

Problem „przesłodzenia” diety dotyczy głównie Amerykanów, chorujących na otyłość i związane z nią choroby (cukrzyca, choroby serca, rak) prowadzące do śmierci. Stąd pomysł, by opodatkować zawierające dużą ilość cukru produkty oraz wprowadzić kontrolę sprzedaży dla osób poniżej 17 roku życia. W krajach takich jak Francja, Grecja czy Dania napoje sodowe są już opodatkowane. Czas zacząć zmieniać przyzwyczajenia żywieniowe.

Źródło: Time.com, 2.02.2012 /ah

Polecamy: Czy wiesz jak ograniczyć cukier w diecie?

Reklama