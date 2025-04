Cukrzyca - nie taka słodka choroba

Cukrzyca typu II staje się coraz powszechniejszym problemem zdrowotnych i zapadają na nią coraz młodsze osoby. Osiadły tryb życia, ciągły bieg, nieregularne posiłki o małej wartości odżywczej i nadmiar stresu – to główne czynniki sprzyjające tej chorobie. Dobrze wiemy, żę te czynniki możemy modyfikować, gdyż zależą wyłącznie od nas. Cukrzyca może niestety występować rodzinnie, na co już nie będziemy mieli wpływu.



Fot. Depositphotos

W dni dzisiejszym obchodzony jest Dzień Walki z Cukrzycą. Jeszcze jeden taki dzień przypada na 14 listopada. Celem DWzC jest podnoszenie świadomości zagrożenia tą jednostką chorobową, jak również przekonanie do zmiany swojego stylu życia na bardziej prozdrowotny. Cukrzyca, mimo iż na pierwszy rzut oka nie wydaje się groźną chorobą, to w rzeczywistości podstępnie niszczy cały organizm. Począwszy na naczyniach krwionośnych oczu, skończywszy na układzie nerwowym, sercu i nerkach.

Po czym można podejrzewać, że mamy cukrzycę?

Istnieje wiele objawów, które mogą nasunąć takie podejrzenia. Niekoniecznie od razu skojarzymy je z cukrzycą, jednak warto być świadomym i bacznie obserwować sygnały, jakie wysyła nam organizm. Główne z nich to:

- zwiększenie pragnienia – wypijanie dużej ilości wody i innych płynów, taki specyficzny „apetyt na wodę”

- jeśli wypijamy dużo płynów – wówczas oddajemy dużo moczu (poliuria)

- bóle głowy, zmęczenie, senność do takiego stopnia, że musimy uciąć sobie niezaplanowaną drzemkę lub np. zamykają nam się oczy podczas rozmowy z kimś

- pogorszenie wzroku, stanu skóry, spadek odporności

- wzmożony apetyt, po żarłoczność – napady wilczego głodu zajadane bardzo dużym posiłkiem, często apetyt na te „niezdrowe” jak fast-foody i słodycze

- utrata masy ciała związana z charakterystycznymi zaburzeniami hormonalnymi w cukrzycy

- zwiększony poziom glukozy we krwi i w moczu.

Takie objawy powinny nas skłonić do wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Wykona on najprostsze z badań, czyli orientacyjny pomiar poziomu glukozy za pomocą szybkiego testu na gleukometrze. Do badania wystarcza kropla krwi uzyskana poprzez nakłucie palca. Jeśli wynik jest niepokojący, wówczas lekarz kieruje na szerszą i specjalistyczną diagnostykę choroby do diabetologa.

Kompendium wiedzy o cukrzycy

Profilaktyka cukrzycy



Kącik kobiety…

Cukrzyca może sprzyjać infekcjom intymnym, co powoduje, że trzeba wykazywać szczególną dbałość o układ rozrodczy wówczas gdy mamy cukrzycę. Więcej na ten temat w wywiadzie z lekarzem: Cukrzyca a zdrowie intymne kobiet.

Jeśli chodzi o cukrzycę ciężarnych – jest to ważny problem w opiece prenatalnej. Bowiem dawniej i bez zastosowania leczenia dochodziło do wielu różnych powikłań związanych z wadami rozwijającego się płodu, a także do jego śmierci. Aby dowiedzieć się szczegółów na ten temat zajrzyj do artykułu: Ciąża a cukrzyca.