Świat stoi w obliczu epidemii cukrzycy, do której systemy zdrowotne wielu państw nie są przygotowane - ostrzegli eksperci Światowej Organizacji Zdrowia i Międzynarodowej Fundacji do Walki z Cukrzycą na zorganizowanej w Genewie konferencji prasowej.

Liczba nowych zachorowań na cukrzycę rośnie w dramatycznym tempie i do 2030 roku może podwoić się z około 171 mln aktualnie chorych do 366 mln" - powiedział dyrektor WHO ds. chorób przewlekłych, dr Robert Beaglehole.

Według Beaglehole'a, w 2000 roku na całym świecie liczba zgonów związanych z cukrzycą i jej powikłaniami, jak choroby serca i nerek, wyniosła 3,2 mln, czyli więcej niż z powodu AIDS. A statystyki wskazują, że liczby te będą stale rosnąć.

Alarm WHO dotyczy przede wszystkim cukrzycy typu II. Jest to choroba metaboliczna, która objawia się podwyższonym poziomem glukozy we krwi. Dotyka przeważnie osób starszych lub osób otyłych po 30. roku życia. Ostatnio jest jednak coraz częściej diagnozowana u młodzieży i dzieci.

Cukrzyca często jest uważana za chorobę krajów bogatych. Statystyki wskazują jednak, że najszybszy wzrost liczby nowych przypadków dotyczy właśnie krajów biednych i rozwijających się. Szacuje się, że w ciągu kolejnych 25 lat wzrost ten może wynieść 150 proc. - np. w Indiach liczba chorych na cukrzycę może wzrosnąć z 32 mln do 80 mln. Już teraz w krajach Bliskiego Wschodu i niektórych krajach regionu Pacyfiku jeden na cztery zgony w grupie osób między 35 a 64 rokiem życia jest związany właśnie z tą chorobą.

Co więcej, podczas gdy w krajach bogatych cukrzyca dotyka głównie mieszkańców w starszym wieku, w krajach biednych dużo częściej chorują na nią osoby w sile wieku.

Wiadomo, że otyłość i siedzący tryb życia znacznie zwiększają ryzyko rozwoju cukrzycy II. Wyniki niektórych badań wskazują, że rozwój cukrzycy II może mieć podłoże genetyczne i że są na nią bardziej narażone niektóre grupy etniczne.

Z cukrzycą związane są bardzo poważne powikłania, jak uszkodzenie siatkówki oka i ślepota, problemy z układem krążenia, z nerkami, trudności w gojeniu się ran.

Zdaniem ekspertów, bardzo ważny jest fakt, że cukrzycy można skutecznie przeciwdziałać poprzez wdrażanie zdrowych nawyków żywieniowych i regularną aktywność fizyczną. Dlatego WHO i Międzynarodowa Fundacja do Walki z Cukrzycą planują rozpocząć światową kampanię informującą o zagrożeniu tą chorobą i metodach jej prewencji.