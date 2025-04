U pacjentów chorych na cukrzycę typu I układ odpornościowy myli się i rozpoznaje własne komórki trzustki jako wrogie. Dochodzi do ich zniszczenia, czego konsekwencją jest zatrzymanie produkcji insuliny. W wyniku braku insuliny, glukoza krążąca we krwi nie może zostać wykorzystana. Hiperglikemia, czyli podwyższony poziom cukru we krwi prowadzi do dużych strat wody i elektrolitów z organizmu. W organizmie osoby chorej na cukrzycę powstają ciała ketonowe, które mogą prowadzić do śpiączki a nawet zgonu. Czy istnieje możliwość dziedziczenia cukrzycy typu I i jakie są metody jej terapii?

