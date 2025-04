Aby ćwiczyć aqua aerobik, nie trzeba umieć pływać. Ćwiczenia wykonuje się w wodzie sięgającej do klatki piersiowej lub do szyi. Wykorzystuje się do nich ponadto rozmaite piankowe przyrządy: „makarony”, ciężarki i deski. Aqua aerobik odpręża i relaksuje, pozwala też zmniejszyć ilość tkanki tłuszczowej, pozbyć się cellulitu, wzmocnić mięśnie i… poprawić samopoczucie!

Reklama