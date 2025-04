Ćwiczenie 1

W poniższym tekście znajdź, podkreśl, a następnie popraw błędy:

I tu, jakkolwiek Staś upewniał go, rze nikt w gromadzie nie rozumie po angielsku, znirzyłjednaksze głos:

– Nie potszebuję ci przy tym muwić, że to nie jest rzadne zaparcie się wiary, rzadna zdrada, żadne odstępstwo. W duszy karzdy pozostał

tym, czym był, i Bóg to widzi... Pszedpszemocą trzeba się ugiąć,

choćby pozornie... Obowiązkiem człowieka jest bronić rzycia, i byłoby szaleństwem, a nawet grzehemnararzać je: dla czego? Dla pozorów, dla kilku słuw, kturych jednocześnie możesz się w duszy zapszeć? A ty pamientaj, że masz w ręku życie nie tylko swoje, ale i życie swojej małej toważyszki, którym nie wolno ci rozporzondzać. Oczywiście!... Mogę ci zarenczyć, że jeśli Bóg wybawi cię kiedy z tyh rąk, to ani sam sobie nie bendziesz miał nic do zarzucenia, ani nikt nie będzie ci robił zarzutów – tak samo jak i nam wszystkim.

Grek muwiąc w ten sposub oszukiwał morze własne sumienie, ale oszukało go taksze i milczenie Stasia, w koncu bowiem poczytał je za pszestrah. Postanowił więc dodać chłopcu otuhy [...].

Rozwiązanie:

I tu, jakkolwiek Staś upewniał go, że nikt w gromadzie nie rozumie po angielsku, zniżył jednakże głos:

– Nie potrzebuję ci przy tym mówić, że to nie jest żadne zaparcie się wiary, żadna zdrada, żadne odstępstwo. W duszy każdy pozostał

tym, czym był, i Bóg to widzi... Przed przemocą trzeba się ugiąć, choćby pozornie... Obowiązkiem człowieka jest bronić życia, i byłoby

szaleństwem, a nawet grzechem narażać je: dla czego? Dla pozorów, dla kilku słów, których jednocześnie możesz się w duszy zaprzeć? A ty pamiętaj, że masz w ręku życie nie tylko swoje, ale i życie swojej małej towarzyszki, którym nie wolno ci rozporządzać. Oczywiście!... Mogę ci zaręczyć, że jeśli Bóg wybawi cię kiedy z tych rąk, to ani sam sobie nie będziesz miał nic do zarzucenia, ani nikt nie będzie ci robił zarzutów –

tak samo jak i nam wszystkim.

Grek mówiąc w ten sposób oszukiwał może własne sumienie, ale oszukało go także i milczenie Stasia, w końcu bowiem poczytał je za przestrach. Postanowił więc dodać chłopcu otuchy [...].

Ćwiczenie 2

Ułóż zdania z podanymi wyrazami (bez konieczności zachowania podanego przypadka):

(SPOTKANIE)

................................................................................................................

(KSIĘŻYCOWA NOC)

................................................................................................................

(SERENADA)

................................................................................................................

(ZAKOCHANA)

................................................................................................................

(MIŁOŚĆ)

................................................................................................................

(KSIĄDZ)

................................................................................................................

(DZIECKO)

................................................................................................................

(SZCZĘŚLIWA)

................................................................................................................

Przykładowe rozwiązanie:

(SPOTKANIE)

Umówiłam się o 12.00 na spotkanie służbowe.

(KSIĘŻYCOWA NOC)

Spójrz, jaką mamy dzisiaj piękną, księżycową noc.

(SERENADA)

Ukochany zaśpiewał serenadę pod jej balkonem.

(ZAKOCHANA)

Nigdy jeszcze nie byłam zakochana.

(MIŁOŚĆ)

To, co nas połączyło, to miłość do dzieci.

(KSIĄDZ)

Czy jest już ksiądz w konfesjonale?

(DZIECKO)

Stefan pozostanie dzieckiem chyba do końca życia.

(SZCZĘŚLIWA)

Będę bardzo szczęśliwa, jeśli uda mi się załatwić to spotkanie.

Ćwiczenie 3

Z rozsypanych wyrazów ułóż zdanie:

1. o Ziemię. planetę naszą Dbajmy

................................................................................................................

2. życzliwi. Bądźmy zawsze

................................................................................................................

3. życzenia. Złota nasze spełni rybka

................................................................................................................

4. gazetę. Pan Alojzy kupił

................................................................................................................

5. sobie bardzo dobrze. Poradziliśmy

................................................................................................................

6. piękną na Czekamy pogodę.

................................................................................................................

7. W na wycieczkę. lipcu pojedziemy

................................................................................................................

8. pyszne upiekła Babcia ciasto.

................................................................................................................

Rozwiązanie:

1. Dbajmy o naszą planetę Ziemię.

2. Bądźmy zawsze życzliwi.

3. Złota rybka spełni nasze życzenia.

4. Pan Alojzy kupił gazetę.

5. Poradziliśmy sobie bardzo dobrze.

6. Czekamy na piękną pogodę.

7. W lipcu pojedziemy na wycieczkę.

8. Babcia upiekła pyszne ciasto.

Z rozsypanych wyrazów ułóż zdanie, cd.:

9. być chcemy szczęśliwi. Wszyscy

................................................................................................................

10. prezenty. na czekały Dzieci

................................................................................................................

11. W rosną dziadka kwiaty. ogrodzie kolorowe

................................................................................................................

12. miastem. jest Gdynia pięknym

................................................................................................................

13. zdrowie publiczne na Warszawskim Medycznym. Ola studiuje Uniwersytecie

................................................................................................................

14. „Rodzina bliżej siebie” Projekt więzi. zerwanych celu na ma łączenie

................................................................................................................................................................................................................................

15. Andersen wybitnym poetą, Christian był dramaturgiem i prozaikiem Hans duńskim.

................................................................................................................................................................................................................................

Rozwiązanie cd.:

9. Wszyscy chcemy być szczęśliwi.

10. Dzieci czekały na prezenty.

11. W ogrodzie dziadka rosną kolorowe kwiaty.

12. Gdynia jest pięknym miastem.

13. Ola studiuje zdrowie publiczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

14. Projekt „Rodzina bliżej siebie” ma na celu łączenie zerwanych więzi.

15. Hans Christian Andersen był wybitnym poetą, dramaturgiem i prozaikiem duńskim.

