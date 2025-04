5 z 14

Ćwiczenia na wzmocnienie mięśni Kegla

Połóż się na boku z nogami wysuniętymi nieco do przodu. Jedną rękę połóż pod głowę (jak na zdjęciu). W celu utrzymania równowagi drugą rękę oprzyj wewnętrzną stroną dłoni przed sobą. Następnie na wydechu delikatnie przyciągnij pępek do kręgosłupa, jednocześnie wydłużając odcinek lędźwiowy (dolny odcinek kręgosłupa) i całe ciało tak, by Twoje nogi uniosły się nad podłogę. Wytrzymaj w takiej pozycji od 3 do 5 sekund, po czym rozluźnij mięśnie i wróć do pozycji wyjściowej. Powtórz to ćwiczenie 8 razy. Pamiętaj, aby nie wyginać pleców do tyłu. Jeśli poczujesz się pewniej w tej pozycji, powtórz ćwiczenie z górną ręką na ciele (jak na zdjęciu). fot. Corewellness (www.corewellness.pl), TENA (www.tena.pl)