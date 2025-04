Na Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Alzheimera w Vancouver zaprezentowano najnowsze badania, które dowodzą, że ludzie starsi powinni wstać zacząć uprawiać sporty. Zarówno trening aerobowy (np. chodzenie), jak i ćwiczenia siłowe (również z ciężarkami) poprawiają pamięć i zapobiegają kryzysom wieku senioralnego.

Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu wykazali, że nawet osoba po 65 roku życia, prowadząca wcześniej siedzący tryb życia zacznie ćwiczyć, to jej mózg będzie czerpał z tego korzyści – zwiększą się jego rozmiary i funkcje. Badacze obserwowali 120 nieaktywnych seniorów, zdrowych i mających częściowe problemy z pamięcią. Osoby starsze zostały przydzielone do grup, w których spacerowali z umiarkowaną intensywnością lub uczestniczyli w ćwiczeniach rozciągających.

Po roku treningów zbadano ich mózgi i okazało się, że grupie spacerowiczów polepszyła się pamięć i powiększyły się obszary mózgu, odpowiedzialne za przetwarzanie wspomnień.

Dwa inne badania skupiły się nad obserwacją ludzi starszych z częściowymi zaburzeniami poznawczymi, myślowymi i pamięciowymi poprzedzającymi Alzheimera i demencję.

Jedno z nich zostało przeprowadzone w Japonii w Narodowym Centrum Geriatrii i Gerontologii na grupie 47 osób w wieku od 65 do 93 lat, które zostały przydzielone do grup z wieloaspektowym programem ćwiczeń lub niećwiczących w ogóle. Seniorzy z grupy aktywnej fizycznie ćwiczyli dwa razy w tygodniu po 90 minut. Przeznaczony dla nich program ćwiczeniowy zawierał: aerobik, trening siłowy i trening równowagi. Osoby starsze z grupy biernej – uczestniczyły w edukacyjnych zajęciach o zdrowiu. Po zakończeniu badania, seniorom z grupy ćwiczącej poprawiła się pamięć oraz wzrosły ich umiejętności językowe.

Sprawdź: Jakie są typowe objawy choroby Alzheimera?

Reklama

Drugie badanie zostało wykonane na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver. Wzięły w nim udział kobiety w wieku od 70 do 80 lat z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi. Kobiety zostały przydzielone do grup z ćwiczeniami wytrzymałościowymi, aerobowymi lub na równowagę. Wszystkie trzy grupy ćwiczyły dwa razy w tygodniu przez pół roku. Kobiety uczestniczące w treningu siłowym wypadły najlepiej pod względem testów na uwagę i pamięć, a także wyższego rzędu funkcji mózgu (odpowiedniego np. za rozwiązywanie konfliktów). U grupy ćwiczącej aerobik zaobserwowano jedynie poprawę pamięci. Oznacza to ,że trening siłowy i wytrzymałościowy może hamować rozwój choroby Alzheimera czy demencji.

Ostatnie badanie, przeprowadzone także przez naukowców z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej, obserwowało kobiety w wieku od 65 do 75 lat. Zostały one losowo przydzielone na rok do grupy z treningiem wysiłkowym lub do grupy z treningiem równowagi. Naukowcy zaobserwowali poprawę pamięci w obu tych grupach. Jednak tylko u kobiet będących w grupie z ćwiczeniami siłowymi nastąpiła poprawa zdolności poznawczych.

Z badań wynika, że każdy ruch w wieku podeszłym jest wskazany, jednak najlepsze rezultaty można osiągać biorąc udział w treningach siłowych.

Źródło: healthland.time.com, 16.07.2012/ ej

Zobacz także: Czy choroba Alzheimera jest dziedziczna?