Dotychczasowe leczenie fibromialgii opierało się na kombinacji kuracji farmakologicznej, ćwiczeń fizycznych oraz nauki metod radzenia sobie ze stresem. W badaniu przeprowadzonym na 53 kobietach cierpiących z powodu fibromialgii postanowiono sprawdzić nowe podejście terapeutyczne. W tym celu panie zostały losowo przydzielone do dwóch grup. Pierwsza uczestniczyła w 8-tygodniowym programie opartym o ćwiczenie yogi, medytacje, ćwiczenia oddechowe oraz grupowe dyskusje. Grupa druga, będąca grupą kontrolną, leczona była w sposób standardowy. Zarówno przed jak i po zakończeniu eksperymentu stan uczestniczek został oceniony na podstawie kwestionariuszy oraz testów psychologicznych. Dodatkowo kobiety z grupy „jogi” zostały poproszone o prowadzenie swego rodzaju pamiętnika, w którym codziennie opisywałyby swoje samopoczucie w czasie 8 tygodni zajęć.Analiza uzyskanych danych potwierdziła przypuszczenie, że yoga pomaga w walce z pewnymi charakterystycznymi dla fibromialgii objawami, takimi jak ból, zmęczenie, sztywność poranna, bezsenność, depresja czy problemy z pamięcią. Poprawa byłą na tyle widoczna, że umożliwiała pacjentkom często powrót do wykonywania codziennych czynności. Ból zmniejszył się średnio o 24%, uczucie zmęczenia o 30%, a objawy depresji aż o 42%.Wyniki tego badania mogą w zasadniczy sposób przyczynić się do stworzenia lepszego programu leczenia fibromialgii, choroby, która wciąż rodzi więcej pytań niż odpowiedzi.Źródło: Science Daily/kp/pk

