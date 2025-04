Komórki zwane mikroglejem ”przycinają” połączenia pomiędzy neuronami, kształtując sieć połączeń mózgu. Opublikowane w Science odkrycie może w przyszłości przyczynić się do zrozumienia zaburzeń w rozwoju układu nerwowego, takich jak autyzm. Główny badacz, Cornelius Gross powiedział - „Mikroglej ”zjada” synapsy, robiąc przestrzeń dla najbardziej efektywnych połączeń nerwowych".

Komórki mikrogleju są spokrewnione z leukocytami, które pochłaniają patogeny i resztki komórkowe. Naukowcy wiedzieli już, że mikroglej odpowiada za oczyszczenie uszkodzonych tkanek mózgowych, pochłaniając martwe lub obumierające neurony. Obserwując pod mikroskopem rozwój mózgu myszy odkryli wewnątrz komórek mikrogleju białka budujące synapsy (połączenia między neuronami). Co wskazywało, że mikroglej jest w stanie pochłaniać nieefektywne synapsy. Testując swoje odkrycie, badacze wykorzystali mutację, która zmniejszała ilość komórek mikrogleju w rozwijającym się mózgu myszy. „To co zobaczyłem było podobne do tego, co inni naukowcy obserwowali w co najmniej kilku przypadkach autyzmu u ludzi: o wiele więcej połączeń pomiędzy neuronami” powiedział Gross.

Naukowcy planują badania poświęcone funkcji mikrogleju w zdrowym, dojrzałym mózgu, tu jego rola jest ciągle nieznana.

ScienceDaily / kp

