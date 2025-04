Cykl życia kobiety - od pokwitania do przekwitania

Biologiczny cykl życia kobiety składa się z kilku etapów, którym towarzyszą charakterystyczne dla każdego z nich zmiany fizjologiczne. Z dziewczynek stajemy się kobietami, zakładamy rodziny, by cieszyć się ciążą i macierzyństwem. Wraz z upływem czasu wchodzimy w okres menopauzy i przekwitania. Każdy z tych okresów życia jest dla nas wyjątkowy. By w pełni cieszyć się swoją kobiecością na każdym etapie życia, potrzebujemy wsparcia probiotycznego.

Okres dojrzewania i pierwsza miesiączka

Okres 10-12 lat życia to okres intensywnych przemian w organizmie dziewczynek. Zaczynają rosnąć, przybierać na wadze, a także zmienia się sylwetka ciała. Poszerzają się biodra, pojawia się obrys piersi (dzięki estrogenom pojawia się w tych miejscach dodatkowa tkanka tłuszczowa), charakterystyczne owłosienie, wydłużają się kończyny. Oprócz zmian fizjonomicznych dochodzi także do burzy hormonalnej oraz charakterystycznych stanów emocjonalnych. Zwykle takie przemiany trwają około 4 lat, choć okres dojrzewania jest sprawą indywidualną. Dziewczynki dojrzewają szybciej niż chłopcy, a skok pokwitaniowy występuje u nich około rok przed pojawieniem się pierwszej miesiączki. Przed miesiączką pochwa dziewczynki może wydzielać różne wydzieliny – wodniste, białawe. Warto wtedy udać się do ginekologa dziecięcego, by uzyskać fachową poradę jak dbać o zdrowie intymne rozwijającej się dziewczynki. Jeśli zajdzie taka potrzeba, może być zalecony probiotyk. Pierwsza miesiączka najczęściej pojawia się między 11. a 16. rokiem życia i początkowo może być nieregularna, skąpa i bezbolesna. W miarę kolejnych lat krwawienia stają się regularne.

Utrata dziewictwa

To ważny moment w życiu kobiety. Pierwszy stosunek płciowy zwykle nastręcza wielu obaw i pytań. Zwykle boimy się reakcji naszego ciała, „bólu”, a także nie wiemy z czym wiąże się utrata błony dziewiczej. Przerwanie błony dziewiczej określane jest mianem defloracji. Polega na przerwaniu fragmentu błony śluzowej otaczającej wejście do pochwy. Błona ta może mieć różną budowę, kształt, grubość i wygląd, a jej funkcją jest ochrona narządów płciowych przed drobnoustrojami. Warto wiedzieć, że błona dziewicza nie zamyka wejścia do pochwy, ponieważ wtedy krew miesiączkowa nie miałaby ujścia – podobnie jak wydzieliny pochwowe. Wbrew wszelkim mitom błona dziewicza nie stanowi bariery dla plemników. Do przerwania błony dziewiczej dochodzi podczas stosunku seksualnego lub masturbacji. Ponadto może ona zostać naruszona jeśli używamy tamponów. Przerwanie błony dziewiczej może (ale nie musi) wiązać się z niewielkim krwawieniem. Trzeba wiedzieć, że wejście w świat rozkoszy seksualnej i częste stosunki płciowe mogą prowadzić także do zredukowania flory bakteryjnej pochwy, przez co kobieta będzie podatna na infekcje. Zatem warto wyposażyć się w probiotyki dopochwowe, by móc odnawiać florę pochwy.

Ciąża

Jest okresem od zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik, do porodu. Fizjologicznie trwa dziewięć miesięcy i w tym czasie dochodzi do rozmaitych zmian w ciele kobiety. Ze względu na stopień rozwoju zarodka okres ciąży dzielimy na zarodkowy i płodowy lub trzy trymestry (trwające 3 miesiące). Ciąża to kolejna rewolucja hormonalna. Podczas zapłodnienia dochodzi do nasilenia się wydzielania hormonów kobiecych, a także specjalnych „ciążowych”. Taka burza hormonalna ma zapewnić dogodne warunki dla utrzymania ciąży, rozwoju zarodka i płodu, a także przygotować ciało kobiety do porodu (progesteron, prolaktyna, relaksyna). Niestety przez hormony podczas ciąży możemy odczuwać nieprzyjemne objawy, jak np. ociężałość, obrzęki, nudności (progesteron). Jeśli chodzi o błonę śluzową pochwy kobiet ciężarnych – dochodzi do obniżenia ilości pałeczek kwasu mlekowego, co prowadzi do odkwaszenia środowiska pochwy. Taki stan predysponuje do infekcji intymnych. Aby im zapobiegać warto stosować miejscowe probiotyki dopochwowe np. Lactovaginal.

Okres przekwitania

Przekwitanie to kolejny etap w życiu każdej kobiety – czas pomiędzy okresem rozrodczym, a przed początkiem okresu starzenia się. Zwykle przypada na 45-55 lata życia i trwa około roku lub dwóch lat. Przekwitanie zapoczątkowuje menopauza, czyli ostatnia miesiączka, świadcząca o zatrzymaniu cyklu miesiączkowego. Czynność gonad, czyli jajników stopniowo wygasa. Miesiączki stają się nieregularne, waha się wydzielanie estrogenów i progesteronu, aż wreszcie zanika. Kobieta nie jest teoretycznie w stanie zajść w ciążę, a ponadto dochodzi u niej do zmian emocjonalnych i rośnie ryzyko rozwoju osteoporozy. Kobiety w okresie przekwitania skarżą się również na uderzenia gorąca, napady potliwości (związane z zaburzeniami układu autonomicznego) oraz na suchość pochwy. Ta ostatnia dolegliwość wynika z niedoboru estrogenów i jest jednym z objawów zaniku (atrofii) błony śluzowej pochwy, co z kolei predysponuje do zapaleń pochwy i infekcji. Zatem również i w tym okresie zalecane są probiotyki dopochwowe.

Dlaczego warto stosować probiotyki dopochwowe z pałeczkami kwasu mlekowego?

Rola pałeczek kwasu mlekowego to utrzymanie prawidłowo funkcjonującej bariery odpornościowej w pochwie. Obecność pałeczek kwasu mlekowego w ekosystemie pochwy zależy od fazy cyklu miesiączkowego i fazy cyklu życia kobiety. Znaczący spadek obserwowany jest w trakcie miesiączki, co wiąże się ze zmniejszoną zawartością estrogenów we krwi oraz podwyższeniem pH pochwy. Zawartość pałeczek kwasu mlekowego wzrasta wraz ze wzrostem stężenia gestagenów we krwi – w trakcie fazy wydzielniczej cyklu menstruacyjnego, przyjmowania egzogennych gestagenów, w ciąży (produkowane przez łożysko gestageny, których główną funkcją jest podtrzymywanie rozwoju ciąży poprzez hamowanie czynności skurczowej mięśnia macicy). Menopauza oraz stan braku produkcji przez kobietę hormonów płciowych, wiąże się z kolei ze spadkiem liczby Lactobacillus w biocenozie pochwy.

Zadaniem probiotyków z pałeczkami kwasu mlekowego jest wsparcie naturalnej bariery ochronnej miejsc intymnych, dlatego warto je stosować na każdym etapie cyklu życia.

Sprawdzone preparaty, zawierające pałeczki kwasu mlekowego, jak np. Lactovaginal, pozwolą ci uniknąć nieprzyjemnych dolegliwości związanych z infekcjami intymnymi. Działają doraźnie, dzięki czemu mikroflora bakteryjna zaczyna odbudowywać się już chwilę po użyciu – organizmowi takie działanie zajęłoby nawet kilka miesięcy.

