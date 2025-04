Cytologia to badanie proste, krótkie i bezbolesne. Jest to obecnie najprostszy nieinwazyjny sposób wykrycia zmian nowotworowych w obrębie szyjki macicy. Daje również możliwości rozpoznania zmian przednowotworowych, które można wyleczyć.

Kto powinien zrobić cytologię?

Cytologię powinna wykonywać każda kobieta, która rozpoczęła współżycie (najlepiej jak najwcześniej po pierwszym stosunku; najpóźniej 3 lata po inicjacji seksualnej). Istotne jest, aby to badanie wykonywać regularnie, najlepiej raz w roku; przynajmniej 4 dni po miesiączce lub nie później niż 4 dni przed nią.

Jeśli kobieta stosuje gałki dopochwowe, ostatnia powinna zostać użyta minimum 4 dni przed cytologią. Badania cytologicznego nie należy również wykonywać od razu po badaniu USG przezpochwowym, ani bezpośrednio po badaniu ginekologicznym.

Jak powinna być wykonana cytologia?

Ważne jest, aby cytologia była pobierana przez ginekologa lub położną odpowiednim narzędziem – szczoteczką cytologiczną, spełniającą wymagania jakościowe w badaniach masowych. Niestety stosowane jeszcze w niektórych gabinetach patyczki z nawiniętą watą czy drewniane szpatułki nie dają gwarancji poprawnie wykonanego rozmazu (pod względem jakościowym i ilościowym); dlatego warto zapytać lekarza, czym będzie wykonane badanie.

Szczoteczki do badań cytologicznych

Odpowiednie szczoteczki do cytologii są wykonane ze specjalnego materiału i mają odpowiednią do pobrania wymazu formę – ich włoski dopasowują się do kształtu szyjki macicy i pozwalają na pobranie wszystkich niezbędnych do oceny komórek. Szczoteczka, którą rekomenduje WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), pozwala na przeniesienie na szkiełko komórek, które nadają się do oceny i nie są zniszczone podczas procesu pobierania.

Autor: dr n. med. Małgorzata Rekosz

Małgorzata Rekosz jest kierownikiem Zespołu Skryningu Raka Szyjki Macicy, Pracowni Prewencji Wtórnej Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie, członkiem Rady Ekspertów Fundacji Kwiat Kobiecości – Ogólnopolskiej Organizacji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy i Raka Jajnika.