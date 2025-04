Czas na likopen!

Jest jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczy, zawiera właściwości antynowotworowe, a także dba o kondycję serca i kości. Pora na likopen, naturalny barwnik roślin czerwonych.



Reklama

Ketchupy, koncentraty, soki czy pasty pomidorowe to te przykłady jedzenia w których przetworzony surowiec, czyli pomidor jest zdrowszy od naturalnego. Zazwyczaj w trakcie obróbki giną wszystkie cenne składniki, tym razem jest jednak odwrotnie. Przetworzony pomidor zyskuje!

Pierwotnie przetwory z pomidorów były robione we włoskich domach. Ich receptury szybko upowszechniły się także w innych krajach śródziemnomorskich, a później na całym świecie. Dziś są produkowane przez wyspecjalizowane firmy, a w domach robią je nieliczni. Wbrew pozorom sam ketchup nie jest wytworem kuchni amerykańskiej, ale azjatyckiej. I chociaż dzisiaj kojarzony jest tylko z fast foodowym jedzeniem, to nie powinno zabraknąć go w naszej codziennej diecie.

Likopen określany na opakowaniach skrótem E160d, jest jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczy, posiadających właściwości chroniące organizm przed licznymi chorobami układu krwionośnego, a przede wszystkim przed nowotworami. Badania dr. A. Venket Rao z Uniwersytetu w Toronto wykazały, że jest on wchłaniany przez organizm tylko wtedy, gdy występuje w przetworach pomidorowych. W świeżych owocach jest zamknięty w tkankach, dopiero pod wpływem obróbki termicznej ulega zmianom dzięki czemu jest bardziej przyswajany. Jego asymilacja jest o tyle ważna, że organizm człowieka sam go nie produkuje i każdego dnia pozyskuje z diety.

„Podczas produkcji ketchupu czy koncentratu pomidorowego likopen zawarty w pomidorach pod wpływem temperatury ulega przekształceniu i dzięki temu jest on dużo lepiej wchłaniany przez organizm. Zawartość likopenu w przetworach jest ok. 2,5 raza większa niż zwykłym pomidorze” - tłumaczy Tomasz Kwaśniewski, manager marki MOSSO.

Lepiej zapobiegać niż leczyć



Reklama

Likopen chroni organizm człowieka przed nowotworem przewodu pokarmowego. Produkty zawierające przeciwutleniacz są także polecane mężczyznom będącym w grupie ryzyka wystąpienia raka prostaty lub już walczącym z tą chorobą. Badania przeprowadzone w Akademii Medycznej na Harvardzie, którymi zostało objętych 48 tys. mężczyzn dowiodły, że osoby spożywające przetwory pomidorowe częściej niż 2 razy w tygodniu są aż o 34 proc. mniej narażone na rozwój raka prostaty. Likopen ma także zaskakujący wpływ na płodność mężczyzn. Otóż już po trzech miesiącach przyjmowania zwiększonej ilości likopenu w ponad 60 proc. przypadków pozbywali się tego problemu. Natomiast u pań spożycie produktów bogatych w likopen redukuje ryzyko wystąpienia raka piersi czy szyjki macicy. Ponadto cenny związek z pomidora wpływa korzystnie na wygląd naszej skóry. Nie tylko zabezpiecza ją przed szkodliwym działaniem ultrafioletowym, ale także zwiększa jej elastyczność. Tym samym pomaga zachować młodość.