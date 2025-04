Fast foody - To tylko puste kalorie, pozbawione jakichkolwiek wartości odżywczych. Fast foody obfitują w duże ilości soli, izomerów trans kwasów tłuszczowych oraz wielu innych sztucznych dodatków poprawiających smak, a nie koniecznie naszą kondycję zdrowotną.Surowe mięso – To siedlisko groźnych bakterii i wirusów, które mogą wywołać różne choroby. Drobnoustroje zawarte w surowym mięsie w wielu przypadkach są odpowiedzialne za rozwój toksoplazmozy i listeriozy - bakteryjnych chorób zakaźnych. Mogą one powodować ogromne spustoszenie układu nerwowego Twojego nienarodzonego dziecka.Wędzone mięso i wędliny - Zawierają one nitrozaminy o działaniu rakotwórczym, ponadto obfitują w sole, które przyczyniają się do groźnego w skutkach nadciśnienia. Za najzdrowsze dla Ciebie i dziecka uznaje się gotowane mięso.Alkohol - Nawet jedna lampka wina do obiadu może negatywnie oddziaływać na płód. Istnieje realne zagrożenie urodzenia dziecka z tzw. FAS, czyli Zespołem Alkoholowym Płodu. Może on objawiać się opóźnieniem umysłowym, dysfunkcją mózgu, anomaliami rozwojowymi, a także zaburzeniami w uczeniu się.Sery pleśniowe - Tego typu produkty przygotowuje się z niepasteryzowanego mleka koziego lub owczego, które jest źródłem listerii- rodzaju bakterii wywołujących listeriozę. Jest to choroba zakaźna, która w swojej najcięższej postaci może doprowadzić do poronienia lub poważnych zaburzeń neurologicznych u dzieckaSłodycze - Zamiast nich wybieraj suszone owoce lub ciasta domowe, które są wypiekane z naturalnych składników. Większość słodyczy zawiera utwardzony tłuszcz cukierniczy. Znajdują się tam groźne izomery trans kwasów tłuszczowych, które przyczyniają się do spowolnienia lub zahamowania rozwoju płodu oraz do niskiej wagi urodzeniowej niemowląt.

