Alergia to „nadgorliwość” naszego układu odpornościowego. U zdrowej osoby układ odpornościowy produkuje przeciwciała, by zwalczać wirusy i grzyby, które wtargnęły do organizmu. U alergika przeciwciała zaczynają zwalczać substancje nieszkodliwe dla organizmu.

Co każde 10 lat liczba alergików ulega podwojeniu. Lista produktów, które mogą wyzwolić reakcję alergiczną jest bardzo długa, wciąż rośnie i zawiera bardzo różnorodne substancje. Wiele z nich jest substancjami nowymi powstałymi w wyniku przetworzenia.

Za jedną z przyczyn alergii uważa się nadmierną higienę.

Alergii nie należy lekceważyć i aby jej uniknąć chory powinien unikać produktów, które go uczulają. Najczęściej są to mleko, białko jaja kurzego, ryby i owoce morza, orzechy, kakao, truskawki, owoce cytrusowe, zboża i niektóre warzywa.

Żeby uniknąć produktów alergizujących stosowana jest dieta eliminacyjna. Najpierw należy obserwować dziecko, aby sprawdzić, które produkty mogą go uczulać.

Dziecko do szóstego miesiąca życia powinno być karmione piersią. Jeżeli nie jest to możliwe, a dziecko ma alergie na mleko zastępcze, należy mu podawać hipoalergiczne mieszanki mleczne.

Należy unikać w diecie dziecka żywności zawierającej konserwanty i barwniki.

W przypadku alergii wziewnych najczęściej uczulają pyłki drzew (brzoza, olcha i leszczyna) i trawy. Uniknięcie ich jest nieco trudniejsze niż alergenów pokarmowych. Najlepiej w czasie pylenia nie wybierać się na spacery. Najbezpieczniejszą porą jest wieczór – wtedy poziom pyłku jest niższy. Po powrocie do domu należy umyć ręce, twarz i włosy.

Najlepszym miejscem na urlop w przypadku osoby z alergią są góry lub miejscowości nadmorskie – tam stężenie pyłków jest niższe. Alergik powinien wystrzegać się kurzu, wilgoci i pleśni. Dobrze jest usunąć z domu dywany, chodniki i zasłony.

Alergik i jego najbliższa rodzina nie powinni również palić.

Źródło: „Gazeta Wyborcza”- „Zdrowie i Uroda”, 17.03.2011/ak

