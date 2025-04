Jak wynika ze statystyk Centrum Kontroli i Prewencji Chorób w Atlancie (CDC) choroba odpowiedzialna jest za ponad 25% zgonów osób dorosłych w Stanach Zjednoczonych.

Lekarze stale przypominają o profilaktyce, która w dużym stopniu może zapobiec wystąpieniu choroby. Można tego dokonać poprzez stosowanie nisko-tłuszczowej, bogatej w błonnik i bezpiecznej dla serca diety, rzucenie papierosów i praktykę ćwiczeń sportowych. Jest więc dobrą wiadomością, że pośród tych wszystkich zaleceń czekolada, jako produkt bogaty w tłuszcze, może wpłynąć pozytywnie na stan serca.

Badania przypisały korzystny wpływ czekolady jej właściwościom antyutleniającym i przeciwzapalnym, które obniżają ciśnienie krwi i wzmacniają insulinooporność.

Ostatnie badanie stanowi przegląd siedmiu badań klinicznych przeprowadzonych na 100 000 osób, wśród których były zarówno osoby z chorobą niedokrwienną serca oraz osoby zdrowe.

Dr Oscar Franco wraz z kolegami z Uniwersytetu w Cambridge przeanalizowali badania, które miały na celu zbadanie związku między dietą bogatą w czekoladę a jej wpływem na układ krążenia. 5 spośród 7 badań wykazało korzyści związane ze jedzeniem czekolady.

Żeby ocenić wielkość korzyści, zespół badaczy oddzielił osoby z najwyższym poziomem konsumpcji czekolady od tych z najniższym. Okazało się, że istnieją duże rozbieżności w stanie zdrowia obu tych grup. W porównaniu do osób o najniższym spożyciu czekolady, pierwsza grupa zmniejszyła ryzyko wystąpienia choroby serca o 37%, a udaru o 29%.

To zdecydowanie dobra wiadomość dla miłośników czekolady, ale naukowcy podkreślają, że wyniki badania niekoniecznie muszą korzystnie wpływać na kondycję serca. Potrzeba przeprowadzić jeszcze wiele badań, które potwierdzałyby korzystny wpływ czekolady w izolacji od innych czynników takich jak: właściwa dieta czy częste uprawiane sporu.

Jak dodają autorzy, spora część czekolady dostępnej na rynku zawiera dużą ilość tłuszczu, cukru i kalorii, co w efekcie końcowym może prowadzić do przybrania na wadze i zwiększonego ryzyka cukrzycy, niszcząc wszelkie potencjalne korzyści z jedzenia czekolady.

Badanie nie rozróżniało też między czarną i białą czekoladą, gromadząc pod nazwą czekolada wiele produktów czekoladopodobnych. W związku z tym to jednak ograniczenie kalorii i cukru zawartych w czekoladzie może okazać się właściwym zaleceniem.

Wyniki przeglądu będą prezentowane podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Paryżu.

