Rytmiczne skurcze przepony, do których dochodzi przez podrażnienie nerwu przeponowego – oto najprostsza definicja czkawki. Odgłos, który jej towarzyszy, powstaje na skutek wdechu i zamknięcia się głośni (która jest fragmentem krtani). U noworodków powodem czkawki najczęściej bywa zmiana temperatury otoczenia. Czkawka pojawia się np. podczas wymiany pieluszki albo po kąpieli, gdy malucha wyjmuje się z wanny. Może też wystąpić po zakończeniu karmienia, gdy dziecko nałykało się powietrza. Czasem jednak pojawia się, nie wiadomo skąd. Młodsze niemowlęta mogą mieć czkawkę nawet kilka razy na dobę. Nie jest ona niebezpieczna, najwyżej męcząca. Jak osłabić atak czkawki?

- Unieś do odbicia. Gdy malec dostał czkawki podczas jedzenia, to znak, że nałykał się powietrza. Przerwij karmienie i poczekaj, aż mu się odbije.

- Daj pić. Nie każdemu ten sposób pomaga, ale na pewno nie zaszkodzi.

- Ogrzej dziecko. Sprawdź, czy maluchowi nie jest zimno. Na zmianę temperatury otoczenia podatne są zwłaszcza noworodki.

- Odwróć uwagę. Mięśnie gwałtownie się wtedy napinają, a potem rozluźniają, co relaksuje także przeponę.

skontaktuj się z Lekarzem. Gdy czkawka męczy dziecko godzinami, może to oznaczać poważny problem ze zdrowiem (np. chorobę układu pokarmowego). Ale to zdarza się bardzo rzadko.

